Вижте пълният списък с номинирани за наградите "Оскар"

Риз Ахмед и Алисън Уилямс обявиха номинациите за най-чаканите филмови статуетки - наградите "Оскар".

В списикът с номинирани за 49-те награди "Оскар" присъства само една жена режисьор, а "Баншите от Инишерин" на Мартин Макдона, "На Западния фронт нищо ново" и Everything Everywhere All at Once събраха най-много категории.

Датата за едно от най-бляскавите събитие в Холивуд е 12 март.

Ето кои са всички номинирани:

Най-добър филм:

"На Западния фронт нищо ново"

"Аватар: Природата на водата"

"Баншите от Инишерин"

"Елвис"

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

"Тар"

"Топ Гън: Маверик"

"Идиотски триъгълник"

"Жените говорят"



Най-добър режисьор:

"Баншите от Инишерин", Мартин Макдона

Everything Everywhere All at Once, Даниел Куан, Даниел Шайнерт

The Fabelmans, Стивън Спилбърг

"Тар", Тод Фийлд

"Идиотски триъгълник", Рубен Йостлунд

Най-добър актьор:

Остин Бътлър, "Елвис"

Колин Фаръл, "Баншите от Инишерин"

Брендън Фрейзър, "Китът"

Пол Мескал, Aftersun

Бил Наи, Living

Най-добра актриса:

Кейт Бланшет, "Тар"

Ана де Армас, "Блондинка"

Андреа Райсборо, To Lesue

Мишел Уилямс, The Fabelmans

Мишел Йео, Everything Everywhere All at Once

Най-добър актьор в поддържаща роля:

Брендан Глийсън, "Баншите от Инишерин"

Брайън Тайри Хенри, Causeway

Джуд Хърш, The Fabelmans

Бари Когън, "Баншите от Инишерин"

Кий Хий Хуан, Everything Everywhere All at Once

Най-добра актриса в поддържаща роля:

Анджела Басет, "Черната пантера: Уаканда завинаги"

Хонг Чау, "Китът"

Кери Кондон, "Баншите от Инишерин"

Джейми Лий Къртис, Everything Everywhere All at Once

Стефани Шу, Everything Everywhere All at Once

Най-добър сценарий:

"Баншите от Инишерин", Мартин Макдона

Everything Everywhere All at Once, Даниъл Шайнерт, Даниъл Куан

The Fabelmans, Стивън Спилбърг, Тони Къшнър

"Тар", Тод Фийлд

"Идиотският триъгълник", Рубен Йостлунд



Най-добър адаптиран сценарий:

"На Западния фронт нищо ново", Едуард Бергер

Glass Onion: A Knives Out Mystery, Райън Джонсън

Living, Казуо Ишигуро

"Топ Гън: Маверик", Ехрен Кругър, Ерик Уорън Сингър, Кристофър Маккуари

"Жените говорят", Сара Поли

Най-добър чуждоезичен филм:

"На Западния фронт нищо ново", Германия

"Аржентина 1985", Аржентина

"Близо", Белгия

EO, Полша

"Тихото момиче", Ирландия

Най-добра анимация:

"Пинокио на Гийермо дел Торо"

Marcel the Shell with Shoes On

"Котаракът в чизми: Последното желание"

The Sea Beast

Turning Red

Най-добър документален филм:

All That Breathes

All The Beauty and The Bloodshed

Fire of Love

A House Made of Splinters

"Навални"

Най-добър саундтрак:

"На Западния фронт нищо ново"

"Вавилон"

"Баншите от Инишерин"

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Най-добра оригинална песен:

Applause, Tell It Like A Woman

Hold My Hand, "Топ Гън: Маверик"

Lift Me Up, "Черната пантера: Уаканда завинаги"

Naatu Naatu, RRR

This is Life, Everything Everywhere All at Once

Най-добро операторско майсторство:

"На Западния фронт нищо ново"

Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths

"Елвис"

Empire of Light

"Тар"

Най-добър монтаж:

"Баншите от Инишерин"

"Елвис"

Everything Everywhere All at Once

"Тар"

"Топ Гън: Маверик"

Най-добри костюми:

"Вавилон"

"Черната пантера: Уаканда завинаги"

"Елвис"

Everything Everywhere All at Once

"Мисис Харис отива в Париж"

Дизайн:

"На Западния фронт нищо ново"

"Аватар: Природата на водата"

"Вавилон"

"Елвис"

The Fabelmans

Грим и прическа:

"На Западния фронт нищо ново"

"Батман"

"Черната пантера: Уаканда завинаги"

"Елвис"

"Китът"

Звук:

"На Западния фронт нищо ново"

"Аватар: Природата на водата"

"Батман"

"Елвис"

"Топ Гън: Маверик"

Визуални ефекти:

"На Западния фронт нищо ново"

"Аватар: Природата на водата"

"Батман"

"Черната пантера: Уаканда завинаги"

"Топ Гън: Маверик"



Най-добра късометражна анимация:

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

The Flying Sailor

Ice Merchants

My Year Of Dicks

An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It

Най-добър късометражен филм:

Irish Goodbye

Ivalu

Le Pupille

Night Ride

The Red Suitcase

Най-добър късометражен документален филм:

Audible The Elephant Whisperers

Haulout

How Do You Measure A Year

The Martha Mitchell

Stranger at the Gates