"Конклав" - филмът, който може да накара папа Франциск да се замисли

"Конклав" привлиече тълпи на филмовия фестивал в Рим близо до Ватикана, но дали е твърде близо до костите за папа Франциск?

Папа Франциск е само на няколко седмици от 88-ия си рожден ден и във Ватикана се разработва заговор за негов наследник.

Междувременно, точно в другия край на града, в Рим, "Конклав", трилър, изпълнен с манипулативни кардинали, бързи да изхвърлят морала през прозореца, докато промотират своя кандидат, е една от най-чаканите ленти на филмовия фестивал в Рим.

Това може да е твърде близко до дома, буквално и преносно, за папа Франциск.

Австрийско-швейцарският режисьор Едуард Бергер, който режисира All Quiet on the Western Front (2022), адаптира филма по романа Conclave от 2016 г. на Робърт Харис. Бергер поставя необикновения Ралф Файнс в ролята на кардинал Томас Лоурънс, декан на Колегията на кардиналите, отговорен за организирането на конклава.



Стара традиция

Конклавът е вековна традиция, при която при смъртта на папа кардиналите се събират в Сикстинската капела във Ватикана, за да участват в кръгове на гласуване, докато изберат нов понтифекс. Конклав идва от латинското cum clave, което означава "с ключ", което означава, че кардиналите са заключени, докато не изберат новия лидер за 1,3 милиарда католици по света.

Целият процес се провежда под грандиозния таван с фрески, изрисуван от Микеланджело, а неговият шедьовър "Страшният съд", изобразяващ съдбата на хората, отиващи в рая или ада, покрива стената зад олтара. По време на целия процес прелатите са отрязани от комуникация с външния свят и трябва да живеят в уединение във Ватикана.

Конклавите имат репутацията на състезание без задръжки, тъй като кардиналите правят задкулисни сделки, за да изберат своите фаворити в тайно гласуване.

В края на всеки кръг от гласуването бюлетините се хвърлят в специално изградена печка в Сикстинската капела с добавен химикал, който оцветява дима.

Десетките хиляди хора, събрали се на площад Свети Петър в очакване на резултата, ще разберат дали е избран нов папа или не по дима, който излиза от комина.

Черното означава, че кардиналите все още не са избрали папа, бялото означава, че е избран нов папа.

Близо до текущите дебати

В "Конклав" Стенли Тучи играе Алдо Белини, прогресивен американски кардинал, който се бори срещу мощния консервативен кардинал Гофредо Тедеско, изигран от Серджо Кастелито, и канадския кардинал Джоузеф Трембли, изигран от Джон Литгоу.

Нигерийският кардинал Джошуа Адейеми, изигран от Лучиан Мсамати, може да бъде първият чернокож папа, но неговите хомофобски възгледи са в конфликт с прогресивните.

Докато жените остават изключени от конклава и най-висшите кръгове на властта във Ватикана, те помагат в изпълнението на скромни роли, обслужвайки кардиналите по време на периода на конклава. Изабела Роселини играе монахиня, която изненадва в ролята си на тих наблюдател, който не пропуска всеки трик.

Въпреки че е трилър, филмът често се доближава до реалните действия и настоящите дебати във Ватикана. Докато звездите от филма се разхождаха по червения килим, някои се чудеха как ще приет филмът във Ватикана.

"Интригуващо е. Седят ли във Ватикана и гледат новинарското отразяване на "Конклава"?" - каза Файнс."Сигурен съм, че има няколко души във Ватикана, които биха били любопитни да видят какво казва филмът."

