Оперираното след стрелбата в Белград момиче е с опасност за живота

Момичето, прието в болница в Белград след стрелбата тази сутрин в основното училище "Владислав Рибникар", е оперирано, но животът му още е в опасност, съобщи изпълняващият длъжността директор на Клиниката в белградската улица Тиршова Синиша Дурич, цитиран от "Танюг".



"Операцията беше изключително тежка, момичето има тежки наранявания на мозъка, животът ѝ е в опасност, сега е в интензивното отделение", каза лекарят пред журналисти.

"Състоянието на две момчета, приети в същата болница, е стабилно", добави той.

"Момчетата са простреляни в краката, може да кажем, че имат леки телесни повреди", каза той.

В Клиничния център в Белград са приети трима ученици и учителката с наранявания в краката, ръцете и в областта на корема, съобщи директорът на Клиничния център Милика Ашанин.

В стрелбата в училището тази сутрин по последни данни са убити девет ученика и охранител, а шест деца и една учителка са ранени, предаде БТА.

