Огнен ад и на Корфу, Гърция започна да евакуира хора и от там

Корфу стана поредният гръцки остров, издал заповед за евакуация, докато Гърция се бори с горските пожари.

Снимки, качени в социалните мрежи, показват пламъци, обхванали Корфу. Пожар избухна в северната част на популярния най-вече сред британските туристи остров, съобщаба Би Би Си.

Това се случва, след като над 19 000 души бяха евакуирани от остров Родос, който е засегнат от пожари.

Мнозина туристи бяха принудени да напуснат хотелите си, тъй като пламъците продължават да се разпространяват.

Гърция се бори с изпепеляваща жега, като температурите надвишават 40°C в цялата страна, а пожарите пламват от близо седмица в някои райони.

Националният празник, който беше планиран за 24 юли, беше отменен "с оглед на извънредните условия, преобладаващи в страната поради пожарите", съобщи гръцкото президентство.

Късно вчера вечерта гръцката служба за спешни комуникации публикува заповеди за евакуация за редица райони на Корфу.

На хората в районите Санта, Мегула, Порта, Палия, Перития и Синиес на острова е казано да се евакуират.

"Лодки в района бяха изпратени, за да евакуират жителите по море", каза правителствен служител.

Корфу - разположен в Йонийско море край северозападната част на Гърция - е дестинация, популярна сред туристите, със стотици хиляди британци, посещавани всяка година.

Заместник-кметът на Родос Атанасиос Виринис каза, че някои хора са спали в картонени кутии през нощта и предупреди, че няма достатъчно неща от първа необходимост.

Гръцката противопожарна служба предупреди, че ситуацията може да се влоши, тъй като селата се нуждаят от евакуация и че битката за ограничаване на пламъците може да отнеме няколко дни. 260 пожарникари, подкрепени от 18 самолета, се бориха с огъня вчера.

