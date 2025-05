Зеленски: Свобода, равенство, демокрация и уважение към всеки живот

Свобода, равенство, демокрация и уважение към всеки живот са основни ценности, споделяни от всички европейки, заяви украинският президент Володимир Зеленски в пост в социалните мрежи по повод Деня на Европа.

“Думи, които независимо от езика са еднакво ценни и важни за всички нас в Европа”, написа украинският лидер в Х.

“Ние доказахме, че нашето единство е най-голямата сила – когато всички в Украйна се обединиха за бъдещето си в Европа и когато цяла Европа се обедини около Украйна. Честит ден на Европа! Слава на Украйна!”, бяха думите на Зеленски

Freedom, equality, democracy and respect for every life. Words that, no matter the language, are equally valuable and important for all of us in Europe.

We proved that our unity is the greatest strength – when everyone in Ukraine came together for their future in Europe, and… pic.twitter.com/xh98lL2unM