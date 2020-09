Огромен пожар избухна на пристанището в Бейрут

Силен пожар е избухнал на пристанището в Бейрут. Издига се стълб от гъст черен дим, който се вижда на разстояние от 3 километра, предаде кореспондентът на РИА Новости.

Първоначално ливанските медии съобщиха, че пожарът е възникнал на мястото на един от хангарите на територията на Duty Free.

Генералният директор на ливанския Червен кръст от своя страна заяви, че гъстият черен дим е резултат от запалване на боклуци.

Но мястото на пожара са пристигнали пожарникари и военни.

По-късно от армията на Ливан заявиха, че пожарът е избухнал в склад с моторни масла и автомобилни гуми на територията на безмитната зона.

На мястото на пожара работят пожарникари, помагат им военни хеликоптери.

Огромният пожар предизвиква паника сред местните жители, които още са в шок - месец след голямата експлозия.

Ръководителят на ливанския Червен кръст Жорж Кетане каза, че няма опасност от нова експлозия в резултат на този пожар. Няма ранени, но има хора, със затруднено дишане заради дима, добави той.

На 4 август на пристанището в Бейрут избухна мощна експлозия. Загинаха 190 души, над 6 000 бяха ранени. Бяха унищожени или повредени стотици сгради.

По данни на властите причина за взрива е било детонирането на 2 750 тона амониева селитра, конфискувана от митничарите през 2014 г. Веществото е било съхранявано в склад до момента на експлозията.

Столицата на Ливан беше обявена за зона на бедствие. До 19 септември градът е в режим на извънредно положение.

This is the Beirut port right now. The nightmare continues. Open all your windows and stay away from them. pic.twitter.com/DpjSK1YHYB