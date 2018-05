Титулувани винени експерти оцениха високо българското винo

Граф Джон Умберто Салви, Master of Wine. Източник: New Bloom Winery

Българското винопроизводство се развива в крак със най-съвременните световни тенденции. Това беше общото заключение на международни винени експерти, посетили страната ни през месец май. Те опитаха първи най-новите попълнения в портфолиото на New Bloom Winery на ексклузивна вечеря. Сред винените специалисти бяха двама Master of wine, един Master of Sommelier и членове на журито на големи международни конкурси, винени журналисти и търговци.

Дегустацията на вината бе водена от главния енолог на избата Владимир Влъчков. В нея се включиха Константинос Лазаракис, Master of wine от Гърция, граф Джон Умберто Салви, английски Master of Wine, както и Иса Бал, Master of Sommelier и носител на титлата "Най-добър Сомелиер на Европа". Титлата Master of Wine е най-високото ниво в йерархията на винения бранш. Подобно на докторската степен, символите MW се изписват заедно с името. В момента в света има 380 човека, които носят тези инициали.

По време на ексклузивната вечеря българската изба представи модерния прочит на класическите и познати сортове като Совиньон блан, Шардоне, Каберне Совиньон, заедно с нестандартни и малко известни винени разновидности като Регент. Винените експерти опитаха новите вина в серията Face-to Face (F2F) – Совиньон блан 2017, розе F2F от Каберне Совиньон и Марселан, както и елегантно Шардоне, реколта 2016, в същата серия, отлежало в дъбови бъчви.

Още с дебюта си на международни състезания тези вина спечелиха поредица медали. Бялото вино F2F от Совиньон блан тази година получи сребърен медал Mundus Vini и сребро от Vinalies Internationales. Розето под същата марка пък бе наградено със Златен ритон на Винария 2018 и също има сребърен медал от Mundus vini 2018 и сребро от Concours Mondial de Bruxelles. Винените експерти дегустираха също златния медалист от Mundus Vini – New Bloom от сорта Регент.

Интересен факт е, че New Bloom Winery са първите и единствени засега у нас, които работят с този сорт, както и с друг интересен немски представител Дорнфелдер. Според екипа на винарната именно резултатите с тези два немски сорт в Тракийска низина показват силата на българския тероар и потенциалът, който има страната ни да се създават интересни и елегантни вина, дори и от малко известни сортове, селектирани за други географски ширини.

За първи път от избата показаха естествено пенливо вино, направено по традиционен метод. Именно така се произвеждат толкова ценените от познавачите шампански вина във Франция. За направата му в New Bloom Winery използват 100% Шардоне, реколтата е 2015.

Още по темата Успех за българското розе - два златни медала за New Bloom Winery от Световното по вино 28 май 2018 14:09

"За нас най-водещото е вкусът на виното. Целта ни винаги е била да правим вкусни вина, с добра хармония, баланс и елегантност", сподели Владимир Влъчков по време на представянето. Световните експерти се обединиха около мнението, че страните – винопроизводители от Балканите трябва да работят съвместно за налагане на региона на световната винена карта.