Investor Media Group разширява портфолиото си от уеб медии с Boec.bg

Investor Media Group добавя към портфолиото си от уеб медии един от най-четените специализирани сайтове за бойни изкуства и спортове – Boec.bg. Медийната група, която по данни на Gemius е втората най-предпочитана от потребителите в България, стана мажоритарен съдружник на модерната онлайн медия за бойни спортове със 70% дял.

Уебсайтът Boec.bg представя актуално, интересно и подробно съдържание за всичко важно от света на бойните изкуства, както и ексклузивни интервюта с най-големите лица от спортовете бокс, борба, граплинг, карате, ММА, кикбокс и муай тай, самбо и бойно самбо, и много други.

"Investor Media Group разполага с много разнообразно портфолио от медии, в което има за всеки по нещо. Ставайки мажоритарен съдружник в Boec.bg не само разширяваме още повече разнообразието си от медийни продукти, но и отваряме вратата към един много различен свят – този на бойните изкуства. Приоритет за медийната група винаги е било да създава и развива модерни иновативни медийни продукти, които да предоставят качествено, интересно и аналитично съдържание на аудиторията. Тази политика ще продължим и по отношение на Boec.bg, като в същото време ще работим и върху успешната синергия между уебсайта и останалите ни медии”, каза Виктория Миткова – изпълнителен директор на Investor Media Group.

Приоритет в развитието на медията ще бъде засиленото присъствие на качествено видеосъдържание. Читателите на Boec.bg все по-често ще имат възможност да се информират за най-важните събития в бойните спортове от видео репортажи или да гледат на живо на сайта някои от най-интересните първенства. Засилено ще е присъствието и на ексклузивни видео интервюта с водещи лица от света на бойните изкуства. Предстои и стартът на нов телевизионен проект на Boec.bg в ефира на Bulgaria ON AIR.

В Boec.bg читателите могат да открият още и любопитни съвети - ориентирани както към хората, които се занимават активно с бойни спортове, така и към непрофесионалистите. Част от широкия спектър теми в медията са и успешните истории на изявени български и чуждестранни спортисти, разказани лично от тях.

От ноември главен редактор на Boec.bg е известният спортен журналист Десислава Джерманска. Тя има над 10-годишен опит в спортната журналистика. Преди да стане част от екипа на Boec.bg, Десислава е редактор и водещ на спортните новини по Bulgaria ON AIR в продължение на 7 години, където открива и новата си страст – бойните изкуства. Има опит oще в печатни и онлайн медии.

"Българската спортна журналистика има нужда от специализирана медия за бойни спортове и изкуства. Тези спортове имат изключително лоялна и изискваща аудитория. Мога да уверя всички фенове на бойните спортове, че Boec.bg подготвя много интересни и качествени медийни продукти, които отсега нататък ще виждат в различни формати“, обясни Десислава Джерманска.

Investor Media Group е една от най-големите медийни групи в България и единствената българска публична компания, която включва и телевизионни медии. С пазарен дял от 49% за ноември 2018 г. (по данни на Gemius) компанията се утвърди като втората най-предпочитана онлайн медийна група у нас.

Част от портфолиото на Investor Media Group са националната ефирна телевизия Bulgaria ON AIR, бизнес телевизията Bloomberg TV Bulgaria – първият международен бизнес и финансов канал, адаптиран към местната аудитория, който през октомври 2018 година навърши 3 години, откакто стартира в българския телевизионен ефир.

През 2017 година медийната група направи и най-мащабната инвестиция в българското образование, придобивайки 90% от един от най-успешните икономически университети у нас – Висшето училище по застраховане и финанси.

Дигиталното портфолио на групата включва Bloombergtv.bg –онлайн видеоплатформата на Bloomberg TV Bulgaria, телевизионния сайт Bgonair.bg, водещия новинарски сайт Dnes.bg, онлайн институцията във финансовите и икономически новини Investor.bg, лайфстайл сайта за модерните млади хора Tialoto.bg, онлайн изданието за съвременната жена Az-jenata.bg, спортния новинарски сайт Gol.bg, водещия здравен сайт Puls.bg, единствената онлайн медия, насочена към тийнейджърите Teenproblem.net, сайта за недвижими имоти с най-качествените обяви Imoti.net, детския портал Az-deteto.bg, сайта за автомобилни новини Automedia.bg, онлайн платформата за подаване на граждански сигнали Helpbook.info, сайта за кариерно развитие Rabota.bg и други. Част от Investor Media Group са и националното радио Bulgaria ON AIR с покритие в 33 града в страната, както и списанията Bulgaria ON AIR The Inflight Magazine, Investor Digest и GO ON AIR The Traveller’s Magazine, които се разпространяват на борда на самолетите на националния авиопревозвач "България Ер".