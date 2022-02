„Бъдещето: Домът“: Сега е времето да използваме устойчиви иновации за опазване на околната среда

Динамиката на пазара на жилища в България, устойчивите и иновативни решения за дома, тенденциите в ипотечното кредитиране и имущественото застраховане и дрехата като най-интимно пространството от дома. Това бяха едни от най-важните теми, около които своята експертиза и професионално мнение представиха участниците по време на първото за годината издание на специалния мултиплатформен проект на Bulgaria ON AIR „Бъдещето: Домът“, което се излъчи на 6 февруари в ефира на радио и телевизия Bulgaria ON AIR, в сайтовете Bgonair.bg и Dnes.bg, както и във Facebook страницата на телевизията. Модератор на конференцията беше журналистът на Bulgaria ON AIR и продуцент на публицистичното предаване „Директно“ Калина Донкова.

Каква е картината на имотния пазар към днешна дата? Отговори на тези въпроси, свързани с процесите по строителството на нови жилища по време на първото издание на специалния мултиплатформен проект „Бъдещето: Домът“ на Bulgaria ON AIR, даде инж. Георги Шопов, председател на УС на Националната асоциация на строителните предприемачи.

„Може би жилището е една от малкото стоки в пазарната икономика, което е стока от първа необходимост, при което продължава търсенето да е по-голямо от предлагането и ние трябва като общество да можем да създадем система, която да задоволи това търсене до неговия предел“, сподели той.

По негово мнение покачването на инфлацията и цена на енергията, която се отразява на цената на продуктите, води до покачване на себестойността на жилищата, оттам и на крайната цена.

Нямаше критичен застой на суровини на пазара, който да накара строителството да спре. Това посочи инж. Шопов във връзка с проблемите с доставките на строителни материали и тяхното влияние върху строителния сектор у нас.

„Голяма част от компонентите на материалите, които влагаме в строителството, се транспортират от други континенти. Всички знаем, че има проблем с доставките – не само покачване в пъти на транспортните разходи, но и проблеми с доставките, което, разбира се, се отразява, но не критично, т.е. продължаваме да строим“, сподели той.

На въпроса до колко нормативната база у нас затруднява процеса по строителството Шопов посочи: „Има неща, на които не можем да влияем. Това е инфлацията в момента, тя е международна, не е български феномен. Това е поскъпването на енергията, която е функция на геополитика, на геоикономика, на които не можем да влияем. Но има неща, на които ние можем да влияем и трябва да се концентрираме върху тях“.

Инж. Шопов отбеляза, че НАСП има предложени няколко реални стъпки за намаляване на административната тежест в строителния сектор. Едното от тях е електронното строително разрешение, което работи в съседни на България страни.

„Друго е опростяване на конкретни членове в Закона за устройство на територията, които сме ги подали официално още по време на служебното правителство“, отбеляза той.

Сега е времето да използваме устойчиви иновации, за да съхраним и опазим околната среда. Това мнение изрази изпълнителният директор на Bosch България Ивайло Рашев.

"Устойчивостта е важна днес, не в следващите години. Много компании разработват и имат стратегии в тази посока", посочи той.

По думите му ние използваме много повече ресурси, отколкото планетата ни може да ни осигури по естествен път. „Прогнозата е до 2030 г. тази консумация да нарасне и в този момент да са ни необходими две планети. Това ще доведе до много усложнения по отношение на околната среда, качеството на въздуха, жизненоважните ресурси. Като замърсители основно се третират различните производства, производствени линии и транспорти, но и потребителската електроника има своя отпечатък върху този проблем", отбеляза Рашев.

Ивайло Рашев отбеляза още, че устойчивостта вече е един от основните фактори при взимане на решение за покупка.

„Тенденцията е видима. Официалните данни го показват. Потребителите наистина оценяват, когато знаят, че си купуват продукт, уред, в който има вложена голяма част от рециклирани вече материали, или продукт, който при производството има въглеродна неутралност. Това вече е важно за всички нас“, посочи той.

По време на първото издание за годината на мултиплатформения проект на Bulgaria ON AIR има ли промяна в дела на имуществените застраховки в България коментира Пламен Шинов, член на УС и Изпълнителен директор на „Булстрад Виена Иншурънс Груп“.

„Има повишаване на интереса към имущественото застраховане. Но все още сме далеч от високите стойности, защото българинът предпочита застраховките на автомобили“, заяви той и допълни, че все пак има ръст на застрахователните полици за имущества.

„За имуществото си българинът се сеща, след някакво природно бедствие. Задължително тогава има отчетлив ръст и пак намалява, когато се позабравят тези събития - наводнения, градушка. А при ръста на ипотечните кредити, който наблюдаваме, логично има и ръст на застраховките", добави изпълнителният директор на „Булстрад Виена Иншурънс Груп“.

„Пазарът на имоти продължава да е изключително динамичен. 2021 г. донесе рекорден ръст на ипотечното кредитиране с близо 18% на годишна база. Кредитният портфейл по отношение на ипотечните кредити е нараснал с над 2,3 млрд. лева“.

Това заяви по време на първото за 2022г. издание на „Бъдещето: Домът" Екатерина Кирилова, директор "Продажби и банкиране на дребно" в UniCredit Bulbank . По думите й човек трябва да подхожда в търсенето на кредитор като при търсене на семеен партньор – да се търси откритост, партньор, на който да може да се разчита, с ясни правила и ясни такси и комисионни, ясна цена, обявена от самото начало, да е подкрепящ през целия период, а не само в момента на кандидатстване.

Ако домът е вид убежище от външния свят, то дрехите са тези, които защитават човек в обществото. По време на първото издание на „Бъдещето: Домът“, за дрехата като „дом“, който всеки ден носим със себе си, повече разказа експертът по визуални комуникации Маргарита Асадурова.

„Дрехата живее в гардероба през повечето време, а той е неотменна част от нашия дом. Това е нашето най-интимно пространство, което предполага някаква форма на творчество от гледна точка на това да ни даде възможност да се сътворим, представим, да изберем как да се проявим сред другите хора", сподели тя.

Във връзка с увеличения интерес към онлайн пазаруването на облекло по време на пандемията, Асадурова заяви: „Хората започнаха да пазаруват, за да си разнообразяват ежедневието. Започнаха и да се замислят как да пазаруват, така че това, което вземат, да остане наистина в гардероба им. Живеем в интересни времена, вече сме с единия крак в бъдещето".

