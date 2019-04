30 г. в Африка, 11 в Южна Америка... Рали Дакар се мести в Саудитска Арабия

За 40 години рали Дакар, или Париж - Дакар, е преживяло не една и две метаморфози.

Всичко започва на 26 декември 1978 г., когато се сбъдва мечтата на Тиери Сабен. Тогава започва първото рали Париж - Дакар, от Франция до Сенегал.

В следващите години обаче маршрута се променя и състезанието се мести в Южна Америка, заради терористични заплахи в Мавритания.

Първите 30 години от историята си, ралито се провежда в Африка и 11 години в Южна Америка, организаторите на състезанието обявиха, че ралито се мести в Близкия Изток и по-точно в Саудитска Арабия.

"След 30 години, прекарани в откриването на красотата на Африка и десетилетие от приключения, изследвайки великолепният пейзаж на Южна Америка, се отваря нова глава в историята на Дакар, като най-голямото рали в света дебютира в Близкия изток и Саудитска Арабия", съобщиха организаторите от Спортна организация Амори.

