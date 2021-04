Заради катастрофата, убила двама, Мъск загуби близо $6 млрд.

Илон Мъск загуби около 6 милиарда долара от нетната си стойност в понеделник, след като акциите на Tesla се сринаха заради смъртта на двама души в автомобил, зад чиито волан не е имало шофьор.

, съобщават от Forbes. Сега неговото състояние е в размер на 174,1 милиарда долара, което го прави третият най-богат човек в света - зад главния изпълнителен директор на Amazon - Джеф Безос, чиято нетна стойност е 195,9 млрд. Долара, и френския магнат за луксозни стоки Бернар Арно, който притежава 180,3 млрд. долара.

Акциите на Tesla паднаха в понеделник на фона на новината, че двама мъже са загинали, след като техният Tesla Model S се е блъснал в дърво северно от Хюстън в събота вечер. Местните власти заявиха, че смятат, че превозното средство се е движело без да има човек на шофьорската седалка, като едната жертва се е намирала на предната пътническа седалка, а другата - на задната седалка на автомобила. Превозното средство е пътувало с висока скорост, преди да се отклони от пътя и да избухне в пламъци около 23:25 часа, съобщиха от полицията.

Two men killed after Tesla that may have been in autonomous driving or self driving mode didn’t adhere to a curve, slammed into a tree then burst into flames in the Woodlands, officials say. Firefighters say they had to call Tesla to figure out how to oust the blaze. @KPRC2 pic.twitter.com/nmhDxKeTHT