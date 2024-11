Америка запали света по колите, но е време да ги прибере в гаража

Германецът Карл Бенц може да е изобретил автомобила, но Съединените щати ни накараха да ги караме.

Безспирният износ на американски автомобили и автомобилната култура изкараха света по пътищата през 20-и век. До 60-те години Ford Motor Co. има заводи в почти всяка голяма европейска страна, както и в Аржентина, Бразилия, Египет, Индия, Израел, Перу, Пакистан, Южна Африка, Турция и Зимбабве.

В момента гигантът предава тази щафета на Китай без почти никаква битка. Автомобилната индустрия в САЩ, която се появява, ще бъде по-малка, по-малко влиятелна - и в крайна сметка по-малко печеливша и финансово устойчива.

Непосредственият въпрос е за съдбата на китайските звена на General Motors Co., предимно съвместни предприятия със SAIC Motor Corp. Тази компания, контролирана от градската управа на Шанхай, е най-известна в международен план с възраждането на легендарната британска марка MG с гама от достъпни, експортно ориентирани SUV и хечбеци.

Не е тайна, че тези начинания имат затруднения. Преди десетилетие приходите от Китай, отчетени в собствения капитал, съставляваха повече от половината от нетната печалба на GM, но през първите девет месеца на тази година те натрупаха загуба от 347 милиона долара. „Това е труден пазар в момента“, каза главният изпълнителен директор Мери Бара пред инвеститорите през юли. „Много малко хора правят пари.“

Продажбите на Chevrolet паднаха рязко и е вероятно да завършат годината едва с 10% от нивото, на което бяха през 2019 г. Cadillac не се справя много по-добре. Дори Buick - който в Китай има значителна слава като любимата марка на лидера на борбата за независимост Сун Ятсен и дългогодишния премиер на Мао - Джоу Енлай - едва излиза на печалба. Нещата са по-добри при местната марка Wuling, чиито миниатюрни електрически превозни средства струват около $8 000, но Baojun, другият местен JV модел на GM, също изглежда обречен.

Бара отдавна е потвърдила ангажимента си към Китай, но перспективите рядко са изглеждали по-мрачни. GM и SAIC ще са заети със срещи до края на годината, за да преструктурират своите дялове, за да станат печеливши.

Това изглежда като трудно постижимо. Предвид начина, по който продажбите се сриват, обръщането на ситуацията ще изисква значителни инвестиции за обновяване на моделната гама, нещо, което никоя от страните не е показала голяма готовност да направи за бизнес, който отдавна се самоиздържа. SAIC има свои собствени проблеми да се бори с местните конкуренти, така че изглежда малко вероятно да играе ролята на богатия чичо. BYD Co., Great Wall Motor Co. и Seres Group Co., производител на автомобилната марка AITO на Huawei, вече изпревариха нейната пазарна капитализация. Други не изостават.

