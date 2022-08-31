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Задържаха 35-годишен, заплашвал друг шофьор с пистолет

Инцидентът е станал в Полски Тръмбеш
31 авг 2022 11:26, Красимир Ангелов
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Задържаха 35-годишен, заплашвал друг шофьор с пистолет
Снимка: БГНЕС

35-годишен мъж е задържан за хулиганство на пътя. Арестът е извършен от служители на Районното полицейско управление във Велико Търново, съобщават от Областна дирекция на МВР.

От там уточняват, че във вторник следобед в управлението е получен сигнал от млад мъж от областния център за извършено хулиганство на пътя. Той обяснил, че същия следобед, в близост до жп прелез в Полски Тръмбеш, водач на лек автомобил "Опел" го е заплашил с пистолет.

От проведените незабавни действия по разследването е установено, че извършител на деянието е 35-годишен от село Климентово, неизвестен до момента на полицията. Той е задържан с полицейска мярка до 24 часа .

По случая е започнато досъдебно производство.

По публикацията работи: Красимир Ангелов

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Хахахахахахахахахаха преди 2 часа
Идиотоландия :) Кога ще започне поливането на насажденията с енергийни напитки?
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Анонимен преди 2 часа
gaн4увска балканска трагикомедия
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Турист: преди 2 часа
Щом и по Полски Тръмбеж почнаха да вадят пистолети положението е отвъд трагичното. Дивия запад паста да яде, спрямо дивите балкани!
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Clint Eastwood преди 2 часа
If you want to shoot shoot, don't talk
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