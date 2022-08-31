Задържаха 35-годишен, заплашвал друг шофьор с пистолет

35-годишен мъж е задържан за хулиганство на пътя. Арестът е извършен от служители на Районното полицейско управление във Велико Търново, съобщават от Областна дирекция на МВР.



От там уточняват, че във вторник следобед в управлението е получен сигнал от млад мъж от областния център за извършено хулиганство на пътя. Той обяснил, че същия следобед, в близост до жп прелез в Полски Тръмбеш, водач на лек автомобил "Опел" го е заплашил с пистолет.



От проведените незабавни действия по разследването е установено, че извършител на деянието е 35-годишен от село Климентово, неизвестен до момента на полицията. Той е задържан с полицейска мярка до 24 часа .



По случая е започнато досъдебно производство.