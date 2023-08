The Chemical Brothers – възходи, обрати и луди партита

Едва 8000 души ще имат възможността да видят второто гостуване на The Chemical Brothers у нас. Тяхното зрелищно шоу е на 31 август в зала "София" (бившата "Арена Армеец"), част от фестивала Breeze Sofia 2023, а ограничено количество билети все още е налично.

Това ще е вторият концерт на номинираното 14 пъти за Грами и спечелило шест "грамофончета" британското дуо в България след октомври 2019-а.

История изпълнена с обрати, възходи, награди и луди партита

Началото

The Chemical Brothers - Том Роуландс и Ед Симънс, са сред водещите герои в света на електронната музика. Двамата се запознават през 1989 г., а три години по-късно вече са заедно зад пулта като диджеи. Пускат хип-хоп, техно и хаус. Началото е трудно, първите им ремикси датират от 1993 г., но големият пробив идва през 1995 г. Те стъпват на голямата музикална сцена като The Dust Brothers, но през тази година им се налага и промяна на името, тъй като продуцентско дуо от САЩ със същото име предявава претенции. Първият им албум Exit Planet Dust дебютира под номер 9 в британските музикални класации, а продажбите надхвърлят над милион копия.

Така започва възхода на легендарните The Chemical Brothers, които заедно с The Prodigy и Fatboy Slim се смятат за пионерите в извеждането на биг бийт жанра на преден план в поп културата.

Ноел Галахър от Oasis изказва възхищението си от дуото по време на фестивала Гластънбъри през 1995 г., а резултатът от тази среща е впечатляващ. Година по-късно излиза "Setting Sun", която става първият сингъл номер едно на дуото на Острова. В САЩ стига под номер 80 в Billboard Top 100, след като продаде около 80 000 копия, необичайно постижение за европейски "денс".

Участие на Уудсток и хедлайнери на Гластънбъри

На 7 април 1997 г. The Chemical Brothers издават втория си албум, Dig Your Own Hole, който е определен от MixMag "достатъчно луд, за да бъде вълнуващ". И е оценен с 10/10. Следват турнета, концерти, ремикси. Третият им албум, Surrender, излиза през юни 1999 г., като в него участват като вокали Ноел Галахър, Джонатан Донахю от Mercury Rev, Бернард Съмнър от New Order, Боби Гилеспи от Primal Scream. Той достига номер 1 в британските класации за албуми. Същата година са част от Уудсток '99, стават и хедлайнери на Гластънбъри през 1999 г. и 2000 г.

През 2001 г. те започват работа по четвърти албум, като първото парче - It Began in Afrika, прави своя дебют на феста Коачела в Калифорния, САЩ. По-късно се превръща и в хит на партитата в Ибиса. През тази година излиза албумът Come with Us, който още през първата седмица от издаването си оглави британската класация за албуми.

10 години The Chemical Brothers и първо Грами

Албумът Singles 93–03 през 2003 г. отбелязва 10-годишнината на The Chemical Brothers, като той излиза и на DVD с включени избрани изпълнения на живо и интервюта с Роуландс и Симънс и много от техните сътрудници от целия период.

През 2004 г. The Chemical Brothers започват работа по Push the Button, техния пети студиен албум, който е издаден на 24 януари 2005 г. Албумът и първият сингъл от него - Galvanize, печелят "Грами" през 2006 г.

Още успехи, саундтраци и... неочакваната "почивка" на Ед

През 2007 г. The Chemical Brothers издават новия си албум We Are the Night, последван през 2010 г. от Further. Това е първият им студиен албум, който излиза със съответните филми, направени специално за всеки от 8-те аудио записи. Те са дело на Адам Смит и Маркъс Лайъл. Дуото прави и саундрак към филмите "Хана" на режисьора Джо Райт и "Черен лебед" на Дарън Аронофски. През октомври 2014 г. Chemical Brothers издават сингъла This Is Not a Game, който е създаден за "Игрите на глада: Сойка присмехулница".

През 2015 г. дуото обявява работа за нов албум, но Ед Симънс обява "почивка" от турнето. Той е заменен от Адам Смит, но тръгват и слухове, че дуото ще се "пенсионира".

Симънс се завръща към участията на живо през 2016 г.

No Geography, още три "Грами" и първият им концерт в България

В началото на 2018 г. The Chemical Brothers потвърдиха продукцията на деветия си албум - No Geography. Те издадоха първата си песен от три години насам на 28 септември 2018 г., озаглавена Free Yourself. No Geography е издаден през април 2019 г., а същата година The Chemical Brothers гостуваха за първи път в България.

През 2020 г. No Geography е отличен с три награди Грами - за най-добър денс/електронен албум, за най-добър танцов запис и най-добро видео.





Новият албум

Предстоящият десети студиен албум, озаглавен For That Beautiful Feeling, ще бъде достъпен от 8 септември.

Сред 11-те песни на английското дуо Том Роуландс и Ед Симънс са вече издадените сингли No Reason, The Darkness That You Fear и Live Again, чийто видеоклип вече беше представен. Той е на режисьорите Dom & Nic и е десетата колаборация на визуалните артисти с бандата, като сред най-популярните са Hey Boy Hey Girl, Block Rocking Beats Wide Open и Believe. Двамата британски режисьори имат зад гърба си множество реклами и видеоклипове за звездни имена като Faithless, Oasis, Smashing Pumpkins, Дейвид Боуи и Роби Уилямс.

Не по-малко влияние върху визуалното представяне на The Chemical Brothers има още един творчески екип с утвърден стил – Smith & Lyall, които стоят зад видеото на No Reason, излязло през март тази година. Именно те са и творците, които работят с дуото повече от две десетилетия и допринасят актуалното им шоу на живо да е още по-зрелищно.

Автобиография

През есента се очаква да излезе и ретроспективната книга за The Chemical Brothers – Paused in Cosmic Reflection, съставена от нови интервюта с групата, както и с много техни приятели и сътрудници, сред които Ноел Галахър, Бет Ортън, Мишел Гондри, Beck и други.

Денс музиката е създадена за споделяне, да я споделим на 31 август

The Chemical Brothers започват своите сетове в малки клубове, но идват и големите гигове с десетки хиляди фенове.

"Независимо къде участваме, винаги е имало чувството, че тази музика е създадена, за да бъде споделяна. Спомням си как свирех "Leave Home" в мазето на една кръчма през 1994 г. и можете да изсвирите същата музика на сцената на Уудсток. Това харесвам в музиката", казва Том Роуландс.

Е, време е музиката на The Chemical Brothers да бъде споделена отново на живо с българските фенове. Датата е 31 август, а мястото "Арена София".