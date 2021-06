Първата среща между Елизабет II и Байдън ще е на 13 юни

Британската кралица Елизабет II ще приеме американския президент Джо Байдън и съпругата му Джил Байдън в замъка Уиндзор на 13 юни, съобщи Бъкингамският дворец в Туитър.

По-рано медиите съобщиха, че се очаква президентът на САЩ да посети Великобритания за срещата на върха на Г-7 на 11 юни, след това да отиде в Брюксел за срещата на върха на НАТО и срещата на Европейския съюз и накрая в Женева, Швейцария, където да разговаря с руския президент Владимир Путин.

От 1951 година, когато все още е принцеса, до ден днешен, кралица Елизабет Втора се е срещнала с 12 американски президенти. Първият от тях е Хари Труман, с когото Елизабет разговаря във Вашингтон година преди да се качи на английския престол.

Доналд Тръмп беше последният американски президент, с когото кралица Елизабет II се срещна. През юли 2018 г. Тръмп и бившата първа дама Мелания пиха чай с кралицата в замъка Уиндзор и тя ги прие за официално държавно посещение в Бъкингамския дворец на следващата година.

The Queen will meet the President of the United States of America and First Lady Jill Biden at Windsor Castle on Sunday, 13th June 2021. pic.twitter.com/GPJLYwFzyr