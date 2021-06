"Беше като апокалипсис": Торнадото в Чехия изравни село със земята, взе жертви

Торнадо, за което се твърди, че е най-силната буря в историята на Чешката република, рани стотици хора и уби най-малко трима души. Според властите броят на жертвите може да се увеличи. Нанесени са и сериозни материални щети - видеокадри от региона в социалните мрежи показват разрушени сгради и автомобили, изтръгнати пънове на дървета и няколко пожара.

"Това е истински ад", каза областният управител на Южна Моравия Ян Гролих, след като посети района. Скоростта на вятъра е била между 260 и 320 километра в час. Михаела Ботова, говорител на южноморавската спасителна служба, каза пред чешката телевизия, че 63 души са били откарани в болница от медицински служби, десет от които са с тежки наранявания. Трима по-късно са починали. "Десетки други хора сами потърсиха медицинска помощ", добави тя и заяви, че не може да се изключат по-нататъшни жертви, докато спасителите претърсват развалините.

Чешката новинарска агенция CTK цитира кмета на Хруски, който каза, че половината от селото му е било изравнено със земята. "Църквата остана без камбанария, основното училище вече няма покрив и изолация, останаха само стени от къщите", каза той пред чешкото обществено радио. Говорителка на местната служба за спешни случаи Хедвика Кропачкова добавя, че е имало смъртни случаи и че хората все още са в капан под отломките. Първоначално тя заяви, че се очакват десетки ранени. Болницата в град Ходонин, който се намира на чехо-словашката граница обаче заяви, че досега е приела около 200 души.

"Ситуацията изглеждаше като бойно поле", каза Антонин Тесарик, директор на болницата на Ходонин, където са лекувани ранените. "Беше като апокалипсис. Навсякъде имаше кръв и безпомощни хора в сълзи. Те спасиха живота си, но загубиха покривите над главите си", допълва той пред CTK.

Вътрешният министър Ян Хамачек каза, че "всички налични спасителни звена са в действие или се придвижват към района на Ходонин, където няколко общини са били ударени от торнадото." Изпратена е помощ и от Австрия и Словакия. Чешката армия също е командирована на мястото на трагедията.

Торнадото и градушка с големина на тенис топка удариха няколко града и села, включително Ходонин, където в екстремното време унищожи пенсионерския дом и местния зоопарк.

Бурята предизвика и големи прекъсвания на електрозахранването, като близо 100 хил. души са останали без ток през нощта. Има и смущения в движението, като паднали електропроводи затвориха основната магистрала, свързваща Прага със словашката столица Братислава.

Бурите принудиха премиера Андрей Бабиш да остане в Брюксел след срещата на върха на ЕС, тъй като кацането в Прага би било твърде опасно.

Колко рядко е торнадото в Европа?

Торнадото не е толкова рядко явление в Европа, колкото може да си представите - смята се, че има няколкостотин подобни бури в целия континент всяка година. Точните прогнози обаче варират и някои почти със сигурност остават нерегистрирани, тъй като удрят в слабо населени селски райони.

Торнадо има във всички континенти на Земята, с изключение на Антарктика, но дори и там те са теоретично възможни.

Разбира се, САЩ виждат най-много бури от всички, като средно над 1000 удрят година. Страната също така записва повече от най-жестоките разрушения, отколкото където и да е другаде по света.

Планинският пейзаж на Америка и близостта до топлия, влажен Мексикански залив дават идеалните условия за образуване на силни гръмотевични бури. И това са бурите, които раждат най-големите торнадота.