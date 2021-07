Градушка разби носа и предното стъкло на самолет, пътуващ от Милано към Ню Йорк

Самолет Boeing 777 на Emirates бе принуден да се върне обратно в Милано около 90 минути след излитането си, след като претърпя значителни щети от градушка, съобщават от AeroNews.

Полет EK205, изпълняващ курс Дубай-Милано-Ню Йорк излита от Милано в 14.07 ч. местно време и е достигнал височина от 15 000 фута над италианските и швейцарските Алпи, когато среща буря по пътя си. Изминали са едва пет минути от отпътуването му, когато контролната е помолена машината да се върне обратно.

Градушката е ударила самолета толкова силно, че е повредила не само носа на Boeing-а, но е напукала и предното стъкло. Дори фюзелажът и крилата имат вдлъбнатини, според снимките, публикувани от групата Vola Milano Malpensa в Twitter и направени от хората, които са били на пистата след кацането на самолета.

Преди кацане обаче самолетът кръжи в близост до летището на Ломбард в продължение на час и половина, тъй като резервоарите му са пълни с керосин, необходим за полета до Ню Йорк. Машината е била много над максимално допустимото тегло за кацане и е трябвало да се освободи от няколко тона гориво.

В 17:32 часа Boeing 777-300ER на Emirates се опитва да кацне за първи път, но на около 610 метра надморска височина се налага да се издигне отново. След поредица от маневри на юг от летището, самолетът каца в 18 часа.

Няма данни за пострадали пътници. Но разходите за възстановяване на щетите, нанесени на машината, вероятно ще бъдат от порядъка на няколкостотин хиляди евро.

ulteriori scatti danni al #B777 di #Emirates dopo decollo da #Malpensa, volo #EK205 dopo circa 90' dal decollo è rientrato a Malpensa sulla pista 35L

Very #hailstorm #B777 from MXP to JFK, returned to #Milano with serious damage#avgeek #mxp #grandine #b777 @SergioSierra67 pic.twitter.com/pYOoDj6gnD