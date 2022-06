Руските сили напускат Змийския остров

Руските сили са се изтеглили от украинския Змийски остров, стратегически аванпост в Черно море, съобщиха от руското министерство на отбраната и канцеларията на украинския президент, предаде "Ройтерс".

То определи тази маневра като "жест на добра воля". Това показва, че Русия не възпрепятства усилията на ООН да организира хуманитарен коридор за износ на земеделска продукция от Украйна, пише в изявлението.

Змийският остров, който Русия окупира в първия ден от инвазията си, придоби известност, когато разположените там украински граничари отхвърлиха искането на руски военен кораб да се предадат.

"KABOOM! Вече няма руски войски на Змийския остров. Нашите въоръжени сили свършиха чудесна работа", написа в Twitter Андрий Ермак, ръководител на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски.

KABOOM!

No Russian troops on the Snake Island anymore. Our Armed Forces did a great job.

More kaboom news to follow. All will be 🇺🇦 pic.twitter.com/ItdP3oQvHK