Украйна призова Путин да бъде изправен час по-скоро пред съда

Украйна заяви, че иска да създаде еднократен международен трибунал, който да съди висшите представители на руския режим за акт на агресия, което може да доведе до издаване на заповед за арест на Владимир Путин.

Андрий Смирнов, заместник-ръководител на президентската администрация на Украйна, заяви в четвъртък, че Украйна смята, че отделното съдене на Русия за акта на агресия с международно участие ще ускори стремежа ѝ да потърси отговорност от руския президент и близкото му обкръжение, предаде в. "Гардиън".

Актът на агресия - приет от членовете на ООН като международно престъпление - не може да бъде съден от Международния наказателен съд поради липса на юрисдикция, но се счита за най-тежкото международно престъпление поради последващите му последици. В четвъртък трима души бяха убити, а 23-ма ранени при две руски нападения в източния украински град Харков, според Харковската областна прокуратура.

This morning Russia shelled Kharkiv from the Uragan MLRS. 2 people killed, 19 wounded, including a child. 4 people in critical condition. Russia is chaotically and brutally shelling transport stops, shopping pavilions, housing to inflict maximum losses on civilians. pic.twitter.com/jAlb87tTEo