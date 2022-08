Премахват паметника на съветските воини в Рига

В парка на Победата в латвийската столица Рига във вторник започна демонтажът на паметника на съветските воини, съобщи латвийският портал tvnet.lv.

Централната част от монумента, който руснаците наричат „Паметник на освободителите на Рига“ представлява обелиск със звезда, висок 79 метра. След демонтирането му паметникът ще бъде унищожен.

В понеделник властите в Рига забраниха протестни действия на противниците на премахването на паметника, а във вторник неколцина защитници на монумента влязоха в спор с подкрепящи събарянето му младежи, дошли с националните знамена на Латвия и картони с надписи „Чемодан – вокзал – Россия“ (куфара – гарата – Русия, б. р). „Млади дебили сте вие!“ – нахвърли се срещу тях мъж над 60-те. След стълкновения се е стигнало до задържането на най-малко 7 души, а полицията е употребила сила срещу демонстрантите, акцентират руските медии, които следят отблизо премахването на паметника, символ на съветската окупация на Латвия.

Въпреки протеста в подножието на паметника започна работа багер, който демонтира стъпалата, друг по-малък багер извозва строителните отпадъци в контейнери. Територията на обекта е оградена, между дърветата са опънати ленти, поставени са огради. По целия периметър на предвидения за разрушаване мемориален ансамбъл има полиция, а в района журналисти са преброили над 10 полицейски микробуса.

⚡️In Latvia, the Russians made a scandal over the demolition of the Soviet monument "to the Liberators of Riga".

Video from social networks. According to media reports, some especially violent individuals had to be detained by the police. pic.twitter.com/FG9yMJTL6y