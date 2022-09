Няколко торнада наведнъж изплашиха остров Майорка

Няколко торнада се извиха в морето край Майорка, след като силна буря с едра градушка удари острова.

Видеа, разпространени онлайн, показват зловещите бури на километри от брега, във водите на Средиземно море.

4 waterspouts off the coast of Mallorca. Spain

Торнадо бе заснето и край бреговете на Барселона в тъмните часове.

