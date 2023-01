Грета Тунберг застана редом до екоактивистите, опитващи се да спасят Люцерат

Грета Тунберг се присъедини към огромен протест в Рейнланд срещу разширяването на въглищна мина, която вече е погълнала 20 села и поставя все по-неудобни въпроси пред членовете на Зелените в управляващата коалиция в Германия.

Стоейки под проливния дъжд, повече от 35 000 екоактивисти маршируваха през кална местност до края на 21-вата цел: Люцерат - живописно селце, което беше до голяма степен разрушено миналата седмица, за да направи място за разширяването на масивната мина Garzweiler II. Докато вървяха, те настояваха за "климатична справедливост" и скандираха: "Люцерат трябва да остане".

"Germany is really embarrassing itself right now."@GretaThunberg has joined climate activists in Germany who are resisting the demolition of the Luetzerath village for a coal mine expansion. pic.twitter.com/yEmjWtycVP