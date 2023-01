Екоактивисти вече две години блокират Луцерат, полицията ги нападна

Близо 1000 екоактивисти блокираха в продължение на две години западногерманското село Луцерат, където държавата има планове на разшири местната въглищна мина.

Днес обаче те се сблъскаха с германската полиция, която се опита да премахне барикадите и да влезе в протестиращия лагер. Активистите отговориха с обиди срещу полицейски служители, сбивания и хвърляне на камъни и запалителни бомби.



Говорител на полицейското управление каза пред репортери, че властите започват изграждането на ограда в района и на протестиращите ще бъде разрешено да напуснат лагера, но никой няма да има право да влиза в селото.

Около 1000 климатични активисти в момента окупират изоставеното село и издигнаха бариери по пътищата, за да блокират подготовката за изселването на техния лагер.

Луцерат се превърна в символ за природозащитни групи, настояващи за прекратяване на използването на въглища и изкопаеми горива в Германия за да бъдат постигнати заложените цели за спасяване на климата.

Extinction Rebellion, Fridays for Future, Last Generation и Scientist Rebellion са сред групите, протестиращи в селото.

Германският енергиен гигант RWE планира да разруши селото като част от план за разширяване на въглищната мина Garzweiler с цел добиване на 280 милиона тона лигнит до 2030 г.

"Започна евакуацията на #Lützerath. Районът е ограден. Хората в отцепения район в момента имат възможност да напуснат мястото без допълнителни полицейски мерки", написаха в Twitter от службата за извънредни ситуации за ситуацията в градчето в провинция Северен Рейн-Вестфалия, което отдавна е изоставено от жителите.

"Можете да напуснете района, без това да има по-нататъшни последствия за вас", заяви полицията по високоговорител.

Луцерат е окупиран от протестиращи от 2020 г., когато се появиха планове за разрушаване на селото и изкопаване на кафявите въглища или лигнитни въглища под него. От края на Втората световна война около 300 града в Германия са били разрушени заради добива на лигнитни въглища, което е довело до презаселването на повече от 120 000 души.

През последните години, освен активистите, само един фермер и няколко наематели все още живееха в Луцерат. Посещението в града разкрива малко повече от един главен път и дузина стари тухлени селски къщи, покрити с протестни графити.

Peaceful protesters are trying to prevent the emissions of 280.000.000 Tons of CO2 in Lützerath.

German authorities respond with torture.#LuetziBleibt

🎥 @DanniPilger pic.twitter.com/22ZMHlA9Bg