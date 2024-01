30% от храната се разхищава, AI ще продава тази с изтичащ срок

Супермаркетите пропускат приходи като продават храна, чиито срок на годност скоро ще изтече, защото техните служители губят часове като претърсват продукти с кратък срок и ги намаляват ръчно.

Осемгодишна датска компания, която се е занимавала с разхищение на храна в ресторантите сега се насочва към стоки с изтичащ срок на годност от магазините за хранителни стоки. От този месец TGTG продава решение, работещо с изкуствен интелект, което помага на супермаркетите да се справят със сроковете на годност, които са основен проблем при разхищението на храни на дребно.

"Всеки ден в магазините за хранителни стоки служителите обикалят и преглеждат всички различни продукти, за да проверят дали на нещо не му изтича срокът на годност изцяло на ръка", заяви главният изпълнителен директор на TGTG Мете Лике в интервю за Bloomberg Green. Лике казва, че този процес отнема много време и води до грешки. Често продуктите с изтекъл срок на годност се забелязват твърде късно, а отстъпките не успяват да привлекат клиентите.

Целта е да стане ясно кога храната може да бъде дарена или продадена с голяма отстъпка чрез едноименното приложение на Too Good To Go.

Инфлацията повишава търсенето на по-евтини стоки с кратък срок на годност, казва Йорген Дейгаард Йенсен, професор в Университета в Копенхаген, който изследва икономиката на хранителните отпадъци. Супермаркетите също все повече се фокусират върху използването на отстъпки и промоции на продукти с изтичащ срок на годност, за да ограничат разхищението на храна и да повишат печалбата си.

Независимо къде се изхвърлят, хранителните отпадъци имат последици за околната среда. По оценки на ООН около 30% от храната, произведена за консумация, се разхищава в световен мащаб, което е причина за 8% до 10% от емисиите на парникови газове.

Много хора бъркат етикетите за срок на годност, които посочват кога дадена храна вече не е безопасна за консумация, с етикетите за срок на годност, които показват оптимално качество.

