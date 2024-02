Безредици в Брюксел: Фермери запалиха гуми в центъра на белгийската столица

Брюксел тази сутрин отново осъмва под обсадата на тракторите на недоволни земеделци. Протестът е по повод на днешния европейски съвет на министрите на земеделието в ЕС.

Белгийските медии съобщават, че още преди зазоряване трактори са проникнали дори в историческия център на белгийската столица и са достигнали до площад "Гран плас", информира БТА.

🚨🌎 Meanwhile in Brussels

Farmers smash through Police Barricades to protest outside EU HQ & Agricultural summit today

Taking the fight to the EU’s doorstep - they are revolting against Climate Communism.

Support the Farmers unless you want to be chowing down on insect gruel pic.twitter.com/sws2hQX212