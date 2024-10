ЕК осъжда ракетната атака на Иран срещу Израел

≈вропейската комиси€ осъди ракетната атака на »ран срещу »зраел и призова за прекрат€ване на огън€ на ливанско-израелската граница и в √аза, заедно с освобождаването на израелските заложници, пише Kathimerini.

"ќсъждам най-категорично вчерашната атака с балистични ракети, предприета от »ран срещу »зраел", каза председател€т на ≈вропейската комиси€ ”рсула фон дер Ћайен в из€вление в ср€да.

"“акива действи€ застрашават регионалната стабилност и ескалират напрежението във вече изключително нестабилна ситуаци€. ≈вропейски€т съюз продължава да призовава за прекрат€ване на огън€ през границата с Ћиван и в √аза, както и за освобождаване на всички заложници, които са държани от почти година".

I condemn yesterday's ballistic missile attack launched by Iran against Israel in the strongest terms ↓



¬ърховни€т представител на ≈— по външната политика ∆озеп Ѕорел също осъди нападението във вторник.

"—мъртоносната ескалационна спирала в Ѕлизки€ изток тр€бва да спре сега. –егионалната война не е в ничий интерес", каза Ѕорел в публикаци€ в социалната медийна платформа X. "≈— е готов да подкрепи усили€та за деескалаци€ и защита на цивилни€ живот".

The EU condemns in the strongest terms Iran’s attack against Israel.

We reiterate our commitment to Israel’s security.

This cycle of attacks risks fuelling an

uncontrollable regional escalation.

We call on all parties to exert maximum restraint. https://t.co/YRiyCYKIkF