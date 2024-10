Поне седем души са в неизвестност в Испания след наводненията

ѕродължава лошото време в »спани€. ƒесетки пътища и градове са под вода. ¬ластите съобщиха, че най-малко седем души са в неизвестност. »ма информаци€ и за намерени загинали хора, но към момента повече подробности не се съобщават, тъй като се установ€ва и самоличността им. ƒържавната метеорологична агенци€ об€ви червен код на тревога в района на ¬аленси€ и второ най-високо ниво на тревога в части от јндалуси€, пише –ойтерс.

–адио и телевизионните станции получаваха стотици обаждани€ за помощ от граждани, хванати в капан в наводнени райони или търсещи близки, тъй като службите за спешна помощ не усп€ха да достигнат до всички засегнати места.

адри показват как пожарникари спас€ват блокирани шофьори сред проливен дъжд във валенсиански€ град јлсира и наводнени улици със закъсали коли.

🇪🇸SEVERAL MISSING AFTER FLASH FLOODS IN SPAIN

Several people were reported missing by Spanish authorities after flash floods swept cars through village streets and disrupted rail service at Malaga and Valencia.

A high-speed train with nearly 300 people on board derailed near… pic.twitter.com/W2gerd8MKM