Отлагат Midalidare Rock In The Wine Valley за 2022 г.

Снимка: Midalidare Rock In The Wine Valley

Заради продължаващата пандемия от COVID-19 се налага рок фестивалът в Долината на виното да бъде отложен за втори път. Midalidare Rock In The Wine Valley ще се проведе на 14, 15, 16 и 17 юли 2022-а година.

От 18 май всеки закупил билет за фестивала ще може да го върне и да получи сумата си в пълен размер. Връщането на билетите ще бъде възможно в срок до 18-и юли 2021-а година.

"Направихме всичко по силите си фестивалът да се проведе и през тази година, но когато основни банди отлагат своите турнета, няма да е коректно към феновете да проведем издание без тях. Решението е трудно, но ние продължаваме да работим за пълноценно събитие, което българската рок публика заслужава. За пореден път искаме да благодарим на всички закупили билети, с което показват доверието си в нас. Ситуацията продължава да е трудна, но ние ще оставим всеки сам да избере дали да запази билета си или да го върне. Ще сме изключително благодарни на онези, които ще ни се доверят отново и няма да връщат билетите си“, споделят от Мидалидаре.

До момента потвърдените групи и дати за месец юли 2022 година са:

14 юли, четвъртък – Участниците са в процес на уточняване и препотвърждаване

15 юли, петък - Running Wild, Alestorm и Ross The Boss

16 юли, събота - Within Temptation, Lacuna Coil и Project Renegade

17 юли, неделя - Judas Priest и The Dead Daisies, Freedom Call

В следващите месеци ще бъдат обявявани още групи!

Билети:

Билетите, закупени за изданията през 2020 г. и 2021 ще важат за 2022 г. без да е нужно да се презаверяват.