Нова музика от Avicii – ще хвърли ли светлина върху смъртта му?

"Можеш ли да ме чуеш, S.O.S / помогни на ума ми да си почине“

Може би все още не сте запомнили този текст от песен. Поне не засега. Името й е S.O.S. Това е едно от последните парчета, които Avicii или Тим Берглинг оставя след смъртта си и която стана достъпна за широката публика на 10 април. През последните 6 месеца продуцентът Карл Фалк се опитва да довърши започнатото от DJ-я, да погледне през неговите очи. Той трябва да довърши албумa “Тим“, който ще излезе през юни.

На 20 април 2018 година Тим Берглинг бе открит мъртъв в хотела си в Оман. Причината – самоубийство. Семейството му направи само едно изявление, което гласеше, че Avicii просто не можел да продължи повече. След това всичките му роднини запазиха дълбоко мълчание, траещо вече година, докато не дойде времето за обявяването на “Тим“.

"Това е един по-различен Тим. Тук той иска да каже нещо“, споделя Фалк, който работи с DJ-я и преди смъртта му, пред The New York Times. Сега най-близките му приятели и дори баща му, са готови да говорят за смъртта на Тим. Всички те са сигурни в едно – никой от тях не е предположил и за секунда какво се случва в главата на тяхното момче. Всъщност, месеци преди най-лошото да се случи, Avicii бил в най-доброто състояние на духа си от години насам.

"Той имаше толкова много планове. Имаше неща, които искаше да направи. Места, които да посети“, казва приятелят му от гимназията Лукас вон Бахдер. Друг негов близък – Винсънт Понтаре, казва, че двамата говорили, докато Тим пътувал към Оман: "Той беше страшно развълнуван. Обсъждахме как ще завършим албума след като се върне“.

Но Тим не се връща. Какво се е случило в главата му, не е ясно. Дори феновете му знаят, че той се бори с много демони – алкохол, наркотици, здравословни проблеми. "Целият ми живот е един стрес. Някой ден това ще ме убие“, казва Тим в документалния филм за живота му, който прави съвместно с Netflix.

Всъщност, колкото по-известен става DJ Avicii, толкова по-зле е физическото и психическо му състояние. Макар че пуска своята музика пред хиляди и печели по 250 хил. долара на вечер, Берглинг така и не свиква със славата. Той е срамежлив, има социална тревожност и търси успокоение в най-разрушителните навици. Близостта му до електронната сцена далеч не му помага – всъщност, тя дори окуражава вредните му навици.

Затова през 2016 г. той се оттегля от сцената и се скрива в студиото. Приятелите му казват, че състоянието му рязко започнало да се подобрява. Наел си частен треньор, започнал да медитира, вече не е толкова слаб и изтощен.

"Казахме си: "Огънят се върна обратно в очите му“, спомня си Понтаре. Точно по това време, Тим пише текстовете за новите си песни. В тях той често споменава, че иска да "изчезне“, че се чувства "разстроен“ и "счупен“. Никой обаче не им предава специално значение.

"Тим винаги обединяваше мрака със светлината“, казва Пер Сундин, който приема Avicii в Universal Music.

Когато е едва на седем, голямото му семейство се мести в малък апартамент. И до ден днешен баща му Клаус и майка му Анки живеят там, сред всички снимки, на които Тим изглежда щастлив.

"Той беше срамежлив. Чувстваше се добре само сред приятелите си и когато играеше видео игри“, спомня си Клаус. Той разказва как двамата стояли у дома и гледали нон стоп The Lord of the Rings и Twin Peaks. Музиката дошла по-късно в живота на Тим – когато получил първата си китара от баща си.

И така Тим променя историята на електронната музика. Той вкарва в нея ново, експериментално звучене, което в началото на кариерата му носи само освиркване. Но след Levels той не е просто малкото момче от Стокхолм, той е звезда.

Нищо обаче не обяснява защо след като в последните 16 месеца Avicii се е чувствал наистина добре, все пак решава да отнеме живота си.

"Няма писмо. Нямаше никакви индикации, че планира подобно нещо“, казва баща му Клаус.

Приятелите му също нямат обяснение какво се е случило. "Не трябваше да си тръгва“, казва Лукас вон Бахдер. Всички те са чували последните песни на Тим, но не искат да се вглеждат прекалено дълбоко в тях, за да търсят улики.

От друга страна Фалк изглежда обсебен от тях: "Сега, когато ги слушам, усещам човек, който е бил самотен. Таял е много големи емоции, а е имал прекалено малко хора, с които да говори за тях. Изглежда е използвал музиката, за да излее някой от тях от себе си. Всичко, което Тим е искал да каже, прави този албум много специален“.