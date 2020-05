Ще се случи ли нещо ужасяващо – стотици танкове се събират край Хонконг

През последните месеци Хонконг се тресе от безпрецедентни протести. Жителите на града искат той да остане автономен от Китай, а Пекин обяви безредиците за „тероризъм“.

Самата лидерка на Хонконг Кари Лем е на страната на Китай, като обяви, че след 10-седмичните протести вече „няма път назад“. Сега, около границата с Хонконг, са се събрали стотици военни превозни средства, сред които десетки танкове. Но защо са там?

Очакваме нещо ужасяващо да се случи!

Това казва Александре Кройс, съветник на комитета по международните политики на Европейския съюз.

Според китайската национална телевизия, става дума за „големи военни учения“ и Хонконг не е застрашен. Подобно струпване край границата на града имаше на 6 август, когато 12 хил. военни машини отново бяха на 30 км от него. Сред тях имаше бронетранспортьори, хеликоптери и амфибии.

Според китайският вестник Global Times, тези машини имат за цел да се „справят с неподчинение, бунтове, сериозно насилие и нелегални действия, терористични атаки и други действия, застрашаващи националната сигурност.“

Това е още едно доказателство, че Пекин губи търпението си. Макар протестите в по-голямата си част да са мирни, правителството нарече протестиращите „терористи“, както е правило при много други протести без насилие. Те винаги са приключвали с намеса на армията.

Пред BBC посланикът на Великобритания в Хонконг до 1997 година заяви, че „това ще бъде катастрофа както за Китай, така и за Хонконг“, ако армията се изправи срещу протестиращите.

По думите на Крис Патен Китай трябва да намери друг начин да успокои протестиращите, ако митингите не спрат.

А според Стийв Цинг, директор на на китайския институт в университета Soas в Лондон, „въпреки непрестанната демонстрация на сила, все още сме прекалено далеч от това да видим намеса на военните на територията на Хонконг.“

„Но сме по-близо, отколкото бяхме преди месец“, добавя той и обяснява: „За Пекин, това е „цветна революция, тоест, част от водена от Америка глобална конспирация за промяна на режима в Китай. А това е абсолютно неприемливо за Си Дзипин.“



Disturbing video taken in #Shenzhen just across the boarder with #HongKong. Something extraordinarily bad is about happen. #China #HongKongProtests #Democracy #SaveHongKong pic.twitter.com/Gad5R5HVZL