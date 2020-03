"Семейна чест"? Трябва ли да убиеш сестра си заради една снимка?

Млада палестинка публикува в Instragram снимка със своя приятел - малко преди годежа им. Семейството ѝ обаче смята, че подобно поведение е недопустимо. И решава да я накаже брутално.

Възмущение по улиците и в социалните мрежи. Многобройни арабски жени протестираха през последните дни на Западния бряг на река Йордан срещу убийството на младата палестинка Исраа Грайеб, пише Дойче веле.

Мъже от семейството ѝ на два пъти упражнили над нея тежко физическо насилие. На 22 август младата жена починала от раните си.

Демонстрантите заклеймиха бруталното насилие и обстоятелствата, довели до смъртта на жената - превратните разбирания за понятието "семейна чест" и агресивно налагания патриархален стил на живот, крепящ се на човеконенавистни традиции.

Фатална за Исраа Грайеб се оказва една нейна снимка, която тя публикува в Instragram. Редом с нея на снимката се вижда приятелят ѝ, с когото смятала скоро да се сгоди. Публикуването на снимката, преди да е обявен годежът, явно така силно е разгневило семейство Грайеб, че то възлага на двамата ѝ братя да я накажат с бой. Опитвайки се да се отърве от ударите на брат си, Исраа пада от втория етаж на бащиния си дом, в резултат на което получава наранявания по гръбначния стълб.



"Силна съм и искам да живея"

В болницата Исраа направила снимки на раните си и ги публикувала в социалните медии. "Силна съм и искам да живея", написала тя. Ако нямах силна воля, вече нямаше да съм измежду живите". А после добавила: "Нека Аллах съди онези, които ме потискаха и раниха".

С тези съобщения в социалните мрежи младата жена явно разгневява семейството си за втори път, защото брат ѝ, заедно с други двама роднини, пристигат в болницата и ѝ нанасят нов брутален побой. В крайна сметка младата жена издъхва от раните си на 22 август.

Според съобщения в печата семейството на Исраа Грайеб обявило, че не носи отговорност за смъртта ѝ. Тя била починала от сърдечен удар. Палестинската полиция засега не се е произнесла по случая.

Палестинската режисьорка на документални филми Имтиаз Ал Маграби е убедена, че всяка палестинска жена може да стане жертва на подобно престъпление, казва тя пред Дойче веле. Ал Маграби, която в момента снима филм за "убийствата на честта", бе отличена за работата си през март 2019 от Арабския женски медиен център.

How many more women have to be murdered for us to snap out of this toxic masculinity stupor? For how much longer women have to endure and be fully in thrall to this patriarchal society? Utterly disgraceful and shameful. #WeAreIsraa https://t.co/i9YIE4Sy6V