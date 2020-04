Историята на Емили: Бездомната певица от метрото, която стана звезда

Късметът се усмихва на Емили Замурка след като нейно видео, как пее O mio babbino caro в метрото в Лос Анджелис се разпространи из мрежата.

Преди 20 години Замурка мигрира от Русия в САЩ. В родината си тя се научила да свири на цигулка и пиано. Научила се да пее опера имитирайки изпълнителите, които гледала по телевизията.

На 24 години се преместила в Америка. Музиката останала на заден фон – за да не зависи от никого, тя работила в ресторанти и домове за възрастни хора.

Мести се във Ванкуър през 2000 година и започва да дава уроци по пиано на около 60 деца. Вече знаела и английски добре. Децата били щастливи. Тя също. И тогава дошла болестта.

През 2005 година нейният черен дроб започнал да отказва. Приятели от Русия й помогнали да намери болница в Лос Анджелис. След дълго лутане тя била приета за лечение между декември 2007 г. и април 2008 г. Сметката за лечението й била висока. Приятели й помагали, но тъй като учениците намалели след като излязла от болницата, Замурка имала само един изход – да свири на улицата и да изкарва пари от случайните минувачи.

Ала преди две години цигулката й, която струва близо 10 хил. долара е унищожена пред очите й от случаен минувач.

Видео от злощастната нощ показва разплаканата Замурка.

"Когато изгубих цигулката, изгубих всичко“, разказва бездомната жена пред ABC7.

Мъжът грабва инструмента и тръгва да бяга. Няколко мъже се втурват след него, а приятели успокояват Емили, че ще го хванат и ще й върнат ценната вещ. Те успяват да го догонят, но приклещеният престъпник вдига високо цигулката и я удря в земята.

Чрез инструмента тя изкарвала достатъчно пари свирейки на улицата, за да плаща сметките си. След инцидента, заменила скъпата цигулка с електрическа, но отново й се случило нещастие – някой я блъснал от автобуса. Тя паднала и си счупила китката. От тогава не е докосвала инструмента и останала бездомна.

"Никой не иска да живее на улицата. Тежко е. Била съм изплашена, била съм заплашвана. Не знаех къде да се скрия, за да съм в безопасност“, разказва Замурка. За да изкарва пари, тя започнала да пее.

Животът е несправедлив към нея докато един ден полицай не публикува видеото, на което тя пее Пучини. Клипът се появява на страницата LAPD HQ с описанието: "4 милиона души наричат Лос Анджелис свой дом. 4 милиона истории. 4 милиона гласове... понякога трябва да спреш и да послушаш един, да чуеш нещо красиво.“

Милиони гледат и споделят клипа. Настояват някой да даде работа на Емили. И чудото се случва. Продуцентът Джоел Даймънд вижда видеото и предлага на Замурка договор за поне един самостоятелен албум. Не е ясно дали Емили е приела, но със сигурност тя ще пее на друго събитие – откриването на Малката Италия, събитие, което отбелязва италианското наследство в големия американски град. А много кампании събират средства, с които да й помогнат да си намери жилище.

Но Замурка за малко да се размине с чудото. Пред Los Angeles Times тя разказва, че когато вижда, че полицаят я снима, го помолила да не го прави.

"Какво очакваш от полицай, който те снима?“, пита тя. Но полицаят настоял и тя се съгласила, ала помолила видеото да не бъде пускано онлайн. За щастие, той не я послушал. Сега десетки хора се спират да я слушат, поздравяват я и дори искат да се снимат с нея.

"Искам да му благодаря, че го направи. Искам да благодаря и на Бог, че ме вдъхновява, казва Замурка. – Мечтите ми винаги са с мен, разбира се. Може би този път ще станат истина.“

4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices...sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX