Кой е 10-годишният хит, по-слушан и от песните на Тейлър Суифт?

Последната песен от втория албум на лосанджелиската група Lord Huron излиза през 2015 г., почти незабелязана от масовата публика, предаде Би Би Си. Десетилетие по-късно тя се превръща в една от най-неочакваните истории на успеха в музиката.

Бионсе и Дуа Липа са сред най-големите поп звезди в света и и двете издадоха нови албуми през изминалата година, но най-успешните им песни за 2024 г, предаде Би Би Си. не достигнаха популярността на 10-годишната The Night We Met на Lord Huron, сочи официалната глобална класация за сингли на Billboard за края на годината.

Дори Чарли XCX, която доминираше лятото със своя Brat, не успя да надмине The Night We Met по успех във Великобритания през миналата година.

(The Night We Met заема 35-о място в глобалната класация на Billboard за 2024 г., преди Houdini на Дуа Липа на 37-о и Texas Hold 'Em на Бионсе на 41-во; а във финалната класация на UK Official Chart Company е на 60-о място, докато Guess на Чарли XCX е най-успешният ѝ сингъл на 73-то.)

Междувременно песента на Lord Huron влиза в ексклузивния клуб на парчетата с три милиарда слушания в Spotify – клуб, в който дори Тейлър Суифт все още не присъства.

Видеа с The Night We Met са събрали още три милиарда гледания в TikTok, според данни на музикалната платформа Chartmetric.

„Невероятно е“, казва фронтменът на Lord Huron Бен Шнайдер за популярността на песента, която набира все повече скорост през последните години и не показва признаци да спре.

Не е необичайно стари песни да се превръщат в любими в стрийминг платформите и социалните мрежи (вижте The Killers, Fleetwood Mac и Tom Odell).

Много по-рядко обаче това се случва с песен, която дори първоначално не е била хит – а The Night We Met изобщо не беше.

Тази меланхолична балада завършва втория албум на групата, Strange Trails, който беше добре приет от лоялните фенове и критиката, но едва успя да се появи в класацията за албуми в САЩ.

Песента е написана като „носталгично размишление върху една връзка, може би с известна горчивина за това къде е стигнала и откъде е започнала“, обяснява Шнайдер.

„Спомням си, че когато я написах, ми се стори идеалният финал за албума. Жена ми тогава ми каза, че има нещо специално в нея. Но минаха години и така и не стана хит.“

„А после просто започнаха да се случват разни неща.“

Първото беше, че песента попадна в саундтрака на тийн драмата на Netflix „13 причини защо“ през 2017 г.

В началото Шнайдер се колебаел дали да я предостави за сериала, но жена му го убедила: „Просто го направи, сложи я в шоуто.“

По това време двамата били във Франция. „Бяхме заминали за няколко месеца, а като се върнахме, мениджърът ми каза: ‘Нещо се случва с тази песен’“, разказва Шнайдер.

„Мислех си, че ще има кратък пик и после ще изчезне, но стана нещо необичайно – вместо да угасне напълно, популярността ѝ спадна и после започна бавно да расте отново. И просто продължава.“

Шнайдер записва дует версия с Фийби Бриджърс за още една сцена в „13 причини защо“ през 2018 г. По-голямата част от втория живот на песента идва благодарение на TikTok.

Така тя наруши „гравитацията“ в музиката и става все по-популярна с всяка изминала година. През 2024 г. песента има близо един милиард слушания в Spotify – с 57% повече от предходната година, показват данните на Chartmetric.

Текстът ѝ връща към началото на провалена връзка: „Имах всичко и после почти всичко от теб / Малко, а сега нищо от теб / Върни ме в нощта, когато се срещнахме.“

Песента се използва в различни TikTok трендове, а списание Cosmopolitan я постави начело в плейлистата си „Тъжни песни за моментите, когато си адски настроен“. Но всъщност тя пасва на всякакви емоции – например Моли-Мей Хейг я използва във видеото, с което обяви бременността си през 2022 г.

„Мисля, че всеки може да се разпознае в такава история и да вплете собствената си биография в нея“, казва Шнайдер. „Това е като съд, в който много хора могат да налеят своята лична история. Може би затова ефектът ѝ е толкова дълготраен и бавно разгарящ се.“

Певецът признава, че успехът на The Night We Met идва в добър момент за групата, „защото вече бяхме изградили името си по много начини“.

„Вече имахме много верни фенове, така че не се оказахме в капана на група с един единствен хит.“

„Въпреки че тази песен далеч надминава останалите ни парчета по стрийминг и всичко останало, имаме достатъчно друга работа, за да не се смятаме само за банда с един момент на слава, което е страхотно.“

А и Lord Huron са много повече от една песен.

Групата започва като солов проект през 2010 г., преди Шнайдер да събере пълния състав.

Те имат четири албума с меланхоличен, дълбок и понякога призрачен американски фолк – а петият излиза в петък.

В албумите си Шнайдер демонстрира талант не само като автор на песни, но и като разказвач, като често вплита в тях сюжетна нишка.

Вълшебният джубокс

Новият албум се казва The Cosmic Selector Vol 1 и разказва за джубокс в ретро стил от 50-те, който може да пренася хората в алтернативни вселени, където животът им е тръгнал по различен път заради дребни решения от миналото.

„В последните години, докато остарявам, често мисля за всички начини, по които животът ми е можел да се развие – или все още може да се развие – или какъв е можел да бъде“, обяснява Шнайдер.

„Не с чувство за съжаление, а по-скоро с удивление от случайността на всичко и колко различно можеше да бъде, ако съвсем малки неща бяха станали по друг начин.“

„Така започнах да мисля за колекция от песни, които отразяват тази случайност – лотарията, която е животът.“

Но управлението на този вълшебен джубокс е „повредено“, казва той.

„Всичко е объркано и с грешни етикети. Това, което мислиш, че избираш, може да те изпрати в съвсем различна посока, и всичко е в менюто – тъга, радост, ужас, любов – всички възможни пътища на един живот.“

Така различни персонажи, включително един с гласа на актрисата Кристен Стюарт, преминават през този хаотичен ретро генератор на съдби. Някои са вдъхновени от самия Шнайдер, други са напълно измислени.

Всеки има свои „моменти на разклонения“, когато животът е можел да тръгне по друг път. За Шнайдер това е било, когато в училище свирела джаз група.

„Спомням си как гледах басиста и си помислих: ‘Някой ден и аз мога да бъда в банда’, и сякаш светна лампичка в главата ми“, спомня си той. „Сигурен съм, че има безброй такива моменти, когато съм могъл да избера нещо, а не съм, и е интересно да го обмислиш.“

Моментът във Франция, когато жена му го убедила да позволи The Night We Met да бъде използвана в „13 причини защо“, също се оказва повратен.

Шнайдер наистина печели от „лотарията на живота“ с този „спящ“ хит. Сега се надява популярността ѝ да насочи слушателите и към останалата им музика.

„Искам да продължавам напред и да правим нови неща“, казва той. „И се надявам нещо, което ще създадем, да има същото въздействие като тази песен.“

„А вярвам, че и с времето част от вече създаденото също ще го има.“

