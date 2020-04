Митове за тичането и отслабването - в кои да вярвате?

За много хора тичането е сред най-комфортните упражнения. И когато един човек реши да отслабва, логично прибягва първо до този вариант, надявайки се да сработи. Но минаването на километри в парка всеки ден може да не се окаже толкова ефективно. И причината не е, че джогингът не работи, а просто не трябва да се осланяте единствено на него.

Тичането само по себе си няма да ви помогне да загубите килограми. То обаче повишава настроението и имунната система, подобрява качеството на съня и издръжливостта на сърцето.

Изследване, публикувано в сп. Journal of the American College of Cardiology разкрива, че ако направите тичането част от живота си, намалявате шанса от сърдечни заболявания с 45 %. Също така феновете на джогинга живеят средно с по 3 години по-дълго от тези, които не тичат.

Ако досега не сте тичали и започнете да го правите, вие ще усетите намаляване на теглото. Това се получава, защото когато започнете да правите нещо ново, тялото произвежда хормони на стреса, които пък водят до промяна на цялостното тегло. Освен това, ако не увеличите калорийния прием, с добавено тичане в дневните ви активности, вие увеличавате разхода на енергия.

След време този ефект отпада, така че ако постоянно не променяте темпото и дължината на тичането, вие не предизвиквате тялото и то спира да се влияе от джогинга в посока отслабване.

