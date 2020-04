Елтън Джон – за смъртта, принцеса Даяна, Ленън и кралица Елизабет

Съвсем скоро Елтън Джон ще сложи край на своята музикална кариера, за да отделя повече време на децата си. Но преди този момент да настъпи, легендарният музикант реши да е напълно откровен с феновете си. Първо чрез филма "Рокетмен", в който чрез измислица и истина разказа за трънливия път към върха. А след няколко дни неговата биографична книга ще залее пазара, хвърляйки още светлина върху бляскавия живот на един музикант, някога пристрастен към наркотиците, а сега - към шопинга.

За смъртта, за наркотиците, за Даяна и за кралица Елизабет... разказва сър Елтън Джон.

Мемоарите му разкриват тайна, която музиканта умело пази от своите почитатели. През 2017 година му откриват рак на простатата. Той преминава през успешна операция, възстановяването му върви добре. Дори се връща на сцената за отрицателно време. Ала десет дни по-късно, по време на концерт, тялото му е разтресено от силни болки. Оказва се, че е получил рядко усложнение - инфекция, която можела да го убие.

"Деляха ме 24 часа от смъртта", пише сър Елтън Джон в биографията си. Болките се появили само дни преди 70-я му рожден ден.

"След като се почувствах толкова зле, колкото никога през живота си, ме отведоха в болницата "Крал Едуард VII" в Лондон. Там ми казаха, че състоянието ми е толкова тежко, а те нямат нужното оборудване, за да ме лекуват. Преместиха ме в друга клиника, а последният ми спомен е как хипервентилирам, докато се опитваха да намерят вена, за да ми поставят инжекция... До 2:30 бях отново на операционната маса. Източваха ми още лимфна течност, този път от диафрагмата ми. Два дни след това бях в интензивното. Когато се събудих ми казаха, че съм пипнал инфекция в Южна Америка. Третираха я с огромни количества антибиотици. Но треската се върна. Взеха ми нова проба и установиха, че инфекцията е много по-сериозна, отколкото са смятали първоначално", разказва Елтън Джон.

Докато му правят още изследвания, докторът казва на съпруга му Дейвид, че музиканта го деляли 24 часа от смъртта, ако турнето му в Южна Америка било продължило още един ден.

След 11 дни в болницата Елтън бил пратен да се лекува у дома. Учел се на ходи отново.

"Имах невероятен късмет, въпреки че не се чувствах късметлия тогава. Всяка вечер стоях буден и се чудех дали ще умра... сам в мрака. Молех се: "Моля те, не ме оставяй да умра. Моля те, нека видя децата си отново. Моля те, дай ми още малко време", разказва Елтън.

Но още през ранните си години, музикантът има близки, ала този път доброволни срещи със смъртта. Както в "Рокетмен", така и в книгата му, той разказва за наркотиците, които едва не провалят и не отнемат живота му. "Кокаинът ме превръщаше в чудовище", пише Елтън. Той не взимал от наркотика всеки ден, но веднъж започнел ли - не можел да спре.

"Една сутрин през юли 1983 година бях събуден от удряне по вратата на хотелската ми стая. Не се замислих кой е, защото не можех да мисля. не ме болеше само главата, а цялото тяло. Най-вече ръцете. От кога махмурлукът кара ръцете ти да болят? Блъскането продължи, акомпанирано от глас, който вика името ми. Беше Боб Халей. Станах от леглото. Господи, този махмурлук беше невероятен. Чувствах се по-лошо от онова новогодишно парти на Ринго Стар през 1974 г. което започна в 8 сутринта и приключи в 3:30 следобед на следващия ден", разказва Джон. Боб го води в съседната стая, която, оказва се, Елтън е унищожил след употреба на солидна доза наркотици.

По-късно Елтън признава, че веднъж му писнало толкова от живота, че се опитал да се самоубие с хапчета.

"Влюбвах се в хетеросексуални мъже постоянно, преследвах неща, които не можех да имам."

Години по-късно, Елтън вече е намерил любовта. След като се отървава от инфекцията, един ден съпругът му Дейвид се появил с лист, който съдържал графика на децата им в училище - кога започва срока, кога имат ваканция. Списъкът перфектно описват следващите няколко години от живота на Закъри и Илайджа. Тогава Елтън направил сметката - по време на последните дати от графика, момчетата вече ще са тийнейджъри, а той - на 80 години.

Тогава Дейвид го попитал, колко време иска да прекара с тях, за да нареди датите на турнетата си така, че да е по-дълго време с момчетата.

"През цялото време", казал Елтън Джон, а Дейвид повдигнал вежди и му казал: "Тогава трябва да спреш с концертите."

Музикантът, който е пристрастен към шопинга отдавна, разказва и как един ден бил на пазар и си купил часовник с кукувичка, който се превърнал в един мръснишки подарък за Джон Ленън.

"Вместо кукувичка от часовника изскачаше пенис на всеки кръгъл час. Дадох го на Джон Ленън, когато отидох да го посетя. Реших, че е добър подарък за човек, който има всичко. Джон и Йоко бяха също толкова зле, колкото и аз, щом ставаше дума за пазаруване. Апартаментите им в Дакота бяха пълни с безценни произведения на изкуството, антики и дрехи. Дори един ден им изпратих картичка, пренаписвайки текста на Imagine: "Представете си шест апартамента, не е трудно да го направите. Единият е пълен с пухкави палта, а другият е пълен с обувки", спомня си Елтън.

Разбира се, той не пропуска да разкаже и няколко интересни случки около приятелството си с лейди Даяна.

По време на едно парти организирано от Walt Disney Studios, Ричард Гиър и принцеса Даяна доста се сближили. Лейди Ди тъкмо се била развела с принз Чарлз, а Гиър със съпругата си Синди Крауфорд.

"Докато всички си говорихме, усетих странна атмосфера в стаята. Съдейки по погледите, които хвърляше, новото приятелство между Даяна и Ричард не се харесваше на Силвестър Сталоун. Мисля, че той дойде на партито с мислъта, че ще се сближи с Даяна, само за да осъзнае, че плановете му са провалени", разказва Елтън.

Когато станало време за вечеря, той осъзнал, че нито Гиър, нито Сталоун са наоколо. По-късно станало ясно, че двамата решили да се бият за принцеса Даяна, а докато размятали юмруци, съпругът му Дейвид се намесил и ги разтървал.

Елтън разказва още, че приятелството му с Даяна било изправено пред изпитание, след като тя отказала да напише въведението за книга, посветена на фондацията му за борба със СПИН. Двамата се скарали, но всичко било забравено, когато се срещнали на погребението на близкия си приятел Джани Версаче.

Когато Даяна също умира, Елтън е съсипан. На погребението й той изпълнява песента Candle In the Wind, първоначално написана за Мерлин Монро. Страхува се, че ще сбърка текста и вместо лириките за Даяна, ще изпее за голото тяло на Монро. Според него, цялата публична тъга около смъртта на принцесата излязла извън контрол.

"Candle In the Wind се превърна в една от най-слушаните песни по онова време. Част от мен не можеше да разбере, защо някой би слушал тази песен? При какви обстоятелства би я пуснал или би я изпълнил? Аз така и не го направих повече. Успехът й значеше, че всяка седмица ще гледаме кадри от погребението на Даяна по Top Of The Pops. Сякаш се опитвах да печеля от нейната смърт, пише музиканта. - Не мисля, че на Даяна щеше да й допадне това. А аз не исках повече да допринасям за това. И така, когато Опра ме помоли да дискутираме погребението в шоуто й, аз казах не."

Версията на Candle In the Wind посветена на Даяна никога не е записана. Не е и включвана и в нито един от албумите на Елтън Джон с най-големите му хитове.

Елтън Джон е близък и с друг член на кралското семейство. Всъщност, най-важният - кралица Елизабет II.

"Знам, че публичният образ на кралицата не е на човек, който може да е лекомислен, но тя е доста забавна извън светлината на прожекторите. Един ден я видях как се приближава към племенника си Виконт Линли и го моли да наглежда сестра си, която беше болна и трябваше да си почива. Когато той се опита да й откаже, кралицата леко го удари по бузата и му каза: "Не спори с мен, аз съм кралицата!" Е, тактиката проработи. Той отиде да изпълни желанието й, а когато тя ме видя, че я зяпам, само ми намигна и се оттегли", разказва Елтън в книгата си, която ще бъде публикувана на 15 октомври.