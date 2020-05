Хаванският синдром – как страхът разболя американски дипломати

В средата на 2017 година поредица от странни заглавия се появяват в медиите. Американски дипломати в Куба се разболяват от мистериозна „звукова атака“.

Всичко започва така – около 20 американски дипломати в САЩ започват да се оплакват от влошено здраве.

Всички те твърдят, че необичайните симптоми се появили, след като били подложени на постоянни вибриращи звуци, идващи от едно и също място. Те винаги започвали когато дипломатите били у дома или в хотелските си стаи, но останалите хора наблизо не чували абсолютно нищо.

Отношенията на САЩ и Куба не били особено добри, а когато САЩ хвърлили обвинение срещу кубинските власти, че са организирали мистериозната атака, връзката между двете държави се влошила още повече.

Но ново изследване доказва, че Куба няма вина за случилото се с американските дипломати. Всъщност... всичко е било само и единствено в техните глави.

Така нареченият „Хавански синдром“ бил причинен от „травма и страх“. Това е заключението на проучването на водещи социолози и експерти по невродегенеративни заболявания , публикувано в Journal of the Royal Society of Medicine,

За първи път за предполагаемите атаки било докладвано през 2016 година. След това те засягали все повече и повече хора, като епидемията стигнала дори и до дипломатите на Канада. Още тогава започват да се появяват съмненията, че Куба използва непознато звуково оръжие. САЩ са категорични – симптомите или са предизвикани от атака или от непознато устройство. Като ответен удар, през август 2017 г., Америка изхвърля двама кубински дипломати, а месец по-късно връща всичките си по-несъществени служители от посолството на САЩ в Хавана у дома. Публикувано е и предупреждение към американските граждани да не пътуват към Куба.

„Това е доста необичайна атака, нали знаете. Но съм сигурен, че Куба е отговорна“, каза Доналд Тръмп през октомври 2017 година.

Куба отрече твърденията и ги нарече „научна фантастика“.

Според ръководителят на изследването доктор Робърт Бартоломей, „Хаванският синдром“ може да се сравни с шоков снаряд, а симптомите са паралелни на тези, свързани с военна травма.

“Характерна особеност на бойните синдроми през миналия век е появата на редица неврологични оплаквания от свръхстимулирана нервна система, които обикновено са неправилно диагностицирани като сътресения и мозъчно увреждане“, обяснява Бартоломей.

Авторите на изследването описват дипломатите като участници в продължителна Студена Война, които живеят във враждебна обстановка, където са постоянно под наблюдение.

„Между 2016 г. и 2017 г. служителите на посолството ни в Хавана са живеели под постоянен стрес заради слуховете за непознато оръжие. Политическите и научни доказателства, че Куба е атакувала САЩ са неоснователни“, пишат експертите.

„Кое е по-вероятно? Дипломатите да се разболяват заради мистериозно оръжие или да са станали жертва на стреса? Нашите доказателства сочат, че е второто“, допълват те.