Смъртно болен учен: Аз не умирам, аз се трансформирам!

Британски учен, който страда от моторно невронно заболяване в терминална фаза, обяви, че се е трансформирал в първия "пълен киборг", съобщи в. "Индипендънт".

Д-р Питър Скот-Морган, който е специалист по роботика, не приел покорно съдбата си, когато чул диагнозата през 2017 г. Той решил да удължи живота си с наличните технологии и да усъвършенства тялото и мозъка си, за да се превърне в "най-авангардния човешки кибернетичен организъм от 13,8 милиарда години".

Тази седмица д-р Скот-Морган излезе от почти едномесечен престой в интензивно отделение и обяви, че "Питър 2.0 вече е онлайн".

"Всички медицински процедури приключиха много успешно - уведоми той последователите си в интернет. - Мини вентилаторът, който поддържа дишането ми, е значително по-тих, отколкото на Дарт Вейдър. Речта ми е синтезирана, но поне звучи като моята. Чакат ни много проучвания, но съм в страхотен дух".

Д-р Питър Скот-Морган, който е на 61 години, се е подложил на серия операции. Той вече има захранваща тръба, свързана пряко със стомаха му, катетър в пикочния мехур, плик за колостомия директно към дебелото черво. Така се справя с храненето и проблемите с тоалетната. Подложил се е и на ларингектомия, за да бъде предотвратено навлизането на слюнка в белите му дробове. Той каза, че е разменил гласа си за "възможни десетилетия живот". Освен това е разработил и аватар на лицето си, за да реагира с мимика с помощта на изкуствен интелект.

Проследяваща очите технология помага на д-р Скот-Морган да контролира няколко компютъра. Затова се е подложил на лазерна хирургия и има идеално зрение на 70 см - разстоянието до компютърния екран.

Що се отнася до новата му инвалидна количка, тя е "проектиран идеално" - дава му възможност да се изправя, да легне и да се движи със скорост.

Въпреки прогнозата на специалистите, че вероятно ще умре до края на годината, д-р Скот-Морган е оптимист. "Аз не умирам. Аз се трансформирам. Колко обичам науката!" - каза той миналия месец.



/БТА/

"I'm not dying, I'm transforming" ❤️

Meet "Iron Man", Dr Peter Scott-Morgan, who's working with Rolls-Royce to help people with motor neurone disease. pic.twitter.com/Rf7elIrbph