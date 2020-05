Почина легендарният фотограф Тери О'Нийл

Фотографът на знаменитости Тери О'Нийл, прочул се със снимките си на "Бийтълс" и "Ролинг стоунс", почина на 81-годишна възраст след продължителна битка с рак на простатата, съобщи Контактмюзик.

"С натежало сърце трябва да оповестим, че ни напусна Терънс "Тери" О'Нийл, Командор на Ордена на Британската империя. Тери беше забележителен човек. Всеки, който е имал късмета да го познава или да работи с него, може да свидетелства за великодушието и скромността му. Легендарните снимки на този знаков фотограф за последните 60 години завинаги ще останат запечатани в паметта, спомените и сърцата ни", се посочва в съобщението, направено от говорителка на "Iconic Images".

Тери О'Нийл, който се бореше с рак на простатата, за последно е виждан публично миналия октомври, когато беше удостоен с Ордена на Британската империя от принц Уилям в Бъкингамския дворец. По време на посещението си в двореца О'Нийл говори сърдечно за кралската фамилия и в частност похвали страстта към фотографията на съпругата на принц Уилям, херцогинята на Кембридж Катрин.

"Тя е много добър фотограф", заяви легендарният Тери О'Нийл.

Колкото до оказаната му чест, знаковият фотограф сподели, че тя надхвърля всичко, което е постигнал.

По време на забележителната си кариера Тери О'Нийл е снимал някои от най-големите знаменитости в света - членове на британското кралско семейство, Елтън Джон, холивудските звезди Джуди Гарланд и Фей Дънауей.

