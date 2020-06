Как Бил Гейтс ще ни чипира и защо стана мишена за конспираторите?

"Ако нещо убие 10 млн. души в следващите няколко десетилетия, то това най-вероятно ще е много заразен вирус, а не война." Това не са думи нито на Нострадамус, нито на баба Ванга. Изрича ги Бил Гейтс по време на TED конференция във Ванкувър през 2015 година.

Мрачното му предсказание намира мястото си в медиите, но остава напълно незабелязано от широката публика. Сега видеото от тази конференция е гледано 64 милиона пъти, но вече е прекалено късно.

Новите зрители обаче не са заинтересувани нито от това, какво е довело до тази реч, нито какво казва Бил Гейтс като цяло. Повечето от тях са там, за да се убедят в конспирациите, в които вярват. Някои обвиняват създателя на Microsoft, че е ръководител на така наречения "глобален елит". Други са убедени, че той иска да намали драстично населението на Земята, трети вярват, че той иска да направи ваксините задължителни, за да постави чипове на всички нас.

Но как Бил Гейтс се превърна в перфектната мишена за конспираторите?

"Около Бил Гейтс има много конспирации. Той е като тази вуду кукла, в която всички тези хора забиват собствените си убеждения. А това не е изненадващо, защото той винаги е бил лице на публичното здраве", казва Рори Смит от сайта First Draft News пред BBC.

Теориите, които свързват Бил Гейтс с коронавируса са споменавани 1,2 милиона пъти по телевизията или в социалните мрежи между февруари и април, според проучване на The New York Times. Повечето от тези публикации могат да бъдат открити в отворени групи във Facebook, а от там те се споделят милиони пъти. От First Draft News откриват, че и китайският сайт за видеа TikTok също се превръща в нов дом за тези конспирации.

Ето какво твърдят те:

Бил и Мелинда Гейтс са тествали ваксини върху деца в Африка и Индия, което е довело до смъртта на хиляди и е увредило необратимо останалите. Според някои публикации Индия дори съди Гейтс.



Той е обвинен и в това, че е въвел ваксина против тетанус в Кения, която съдържа "лекарства за аборт".



Видео, публикувано във Facebook страницата на The New American Magazine също поддържа тезата за масовото намаляване на популацията на света чрез ваксини и аборти. Авторите му твърдят, че Бил Гейтс е свързан с Комунистическата партия в Китай. То е гледано над 200 хил. пъти и е споделяно близо 6 хил. пъти. Клипът, който се използва за "доказателство", че Бил Гейтс иска да ни чипира пък е гледан над 1 милион пъти.

Той е богат и известен, и не е сам в света на конспирациите

Създателят на Microsoft е инвестирал милиарди чрез благотворителната си организация, която ръководи заедно със съпругата си, в глобалното здравеопазване. Бил Гейтс едва ли е светец, но едва ли е и "пратеник на дявола". А според професор Йосиф Ускински, политолог от Университета в Маями и автор на книги за теории на конспирацията, хората го превръщат в тази "вуду кукла" поради една проста причина - той е богат и известен.

"Теориите на конспирацията са създадени, за да обвиняват хората с власт в ужасни неща. Всички те са почти едни и същи,само името се променя. Преди Гейтс бяха Джордж Сорос, братята Кох, семейство Ротшилд, семейство Рокфелер", обяснява той. Според него повечето конспирации бързо се забравят, но тези, които представят "големите злодеи" и адресират въпроси, които ги интересуват, дълго се запазват в съзнанието на хората.

"Не трябва да се изненадваме, че хората обвиняват богатите хора и корпорациите в това, че искат да ни сложат чипове във врата. Това е нещо, от което човечеството се страхува, а страхът са амунициите на теориите на конспирацията от дълго време", допълва проф. Ускински.

И макар според него теориите да нямат връзка с истината, хората все пак им вярват. Все пак 44% от републиканците и повече от една четвърт от цялото американско общество вярват, че Бил Гейтс иска да ни "чипоса". Ала Рори Смит твърди, че има "ядро истина", което обаче се "извежда далеч извън контекста". Да, Бил и Мелинда Гейтс искаха да разработят мастило, което да съдържа данни за всички ваксини, които сме си правили, и което да се постави под кожата ни. Но това проучване е далеч от имплантирането на микрочип.

Трудно е да се открие коренът на една конспирация, но разпространителят им е явен - интернет.

"Преди да има интернет подобни твърдения бяха единични, съществуваха само в отделни общности. Сега обаче те имат повече възможности, по-голяма публика", казва Смит и допълва, че времето на пандемия е особено подходящо за тях, тъй като психиката ни вече е уязвима.

Как Бил и Мелинда Гейтс реагират на обвиненията?

Двойката е дарила около 30 милиона долара за борба с COVID-19. В изявление за BBC те са категорични, че са "притеснени от конспиративните теории, които се разпространяват в интернет, тъй като те могат да нанесат вреда на публичното здраве".

"В такива времена, в които човечеството е изправено пред невиждана здравна и икономическа криза, е притеснително, че има хора, които разпространяват фалшиви факти, когато трябва да се стремим да работим заедно и да спасим човешки животи. Точно сега, най-доброто, което можем да направим, за да спрем разпространението на COVID-19, е да разпространяваме само факти", се пише в изявлението.

А в интервю Бил Гейтс заяви, че се изненадва, че именно той е станал жертва на конспираторите.

"Притеснително е, когато виждаш толкова много лудост. Когато имаме ваксина ще е нужно 80% от населението да се ваксинира. Но ако те са повярвали на тези твърдения и откажат, то заразата ще продължи да убива хора. Изненадан съм, че всичко това е насочено към мен. Ние просто даваме пари. Пишем чека и това е. И да, мислим как да предпазим децата, но не става въпрос за чипове или нищо подобно. Понякога дори ни напушва на смях", казва той.