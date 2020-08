Работници крещяха на Лукашенко "Напусни!", той спря нета в цялата страна

Протестите в Беларус не стихват. Тъкмо напротив - разрастват се. След масовото шествие, на което присъстваха повече от 100 хил. души, стотици работници, сред които и служителите на държавните медии, обявиха стачка. И точно в този напрегнат момент президентът Александър Лукашенко реши да произнесе реч във фабрика и то само пред "най-верните си служители". Но това далеч не приключи добре за лидера.

Лукашенко пристигна във фабриката за военни автомобили с хеликоптер, като целта му бе да избегне протестиращите в центъра на Минск. А работници, които да се "насладят" на речта на президента в MZKT са предварително избрани - само най-лоялните от тях ще зърнат на живо диктатора. Но въпреки всички тези усилия, докато Лукашенко говори на "верните си служители", те започват да крещят "Напусни!" и "Подай оставка". А той, в стила на Последния диктатор на Европа, им отговаря: "Казвате, че изборите са нечестни и искате нов вот. Моят отговор на този въпрос е следния - вече проведохме избори и, докато не ме убиете, други избори няма да има. Дори и да ме застреляте утре, има други хора, които са готови да заемат мястото ми."

Лукашенко също така добави, че не е светец, но ако не бил твърд с народа си, Беларус нямало да съществува. "Да, знам, че не съм светец. Вие познавате моята твърдост. Но ако не беше тя, тази държава нямаше да я има. Знайте със сигурност, че аз няма да посегна на вашите деца и няма да дам страната на никого."

Случката не остана скрита и от обектива на камерите. Клиповете бързо се появиха в интернет, а засрамен, че цялата страна ще види унижението, Лукашенко направи това, което стори още в началото на изборния ден - изведнъж интернетът в цял Беларус спря.

Lukashenko gathered the most loyal workers at MZKT factory this morning. Didn't help - the crowd is chanting "Go away!". Lukashenko: "You can shout as much as you want!" pic.twitter.com/fFLAy7VobZ