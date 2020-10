Актрисата Мария Бакалова влезе и в Белия дом за снимките на "Борат"

Българската актриса Мария Бакалова не само успя да предизвика скандал с личния адвокат на Доналд Тръмп Руди Джулиани, но и се доближи до самия американски президент и дори размени няколко думи със сина му.

Изтрита сцена от филма "Борат-2", публикувана в Twitter, показва как Мария Бакалова, която влиза в ролята на дъщерята на Борат, успява да влезе в Белия дом заедно с журналистката от One America News Network Шанел Рион. А Борат, който е наратор на видеото, казва: "Без проверка на сигурността или тест за COVID-19. Те са скучни."

В една част от клипа, Бакалова стои в публиката докато Доналд Тръмп изнася реч, придружен от сина си - Доналд Тръмп Младши и съпругата му. По-късно виждаме актрисата, която успява да се запознае с наследника на президента на САЩ. "Много съм нервна, но съм развълнувана да ви срещна", казва тя.

Видеото в Twitter върви с описанието: "Внимавайте кого пускате в Белия дом".

Trump very careful who he let into his events and house. No Covid test necessary - High 5! pic.twitter.com/Kf5gGk3n2M