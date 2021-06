Защо мъжете политици си свалят ризата при ваксинация срещу COVID-19?

След чудодейното изобретение на ваксината срещу COVID-19 бе направено и второ откритие - мъжете политици много обичат да си свалят ризите за снимка, когато получават дозите си. Във Великобритания е по-вероятно да намерите консервативен депутат с голи гърди, отколкото лейбърист.

В международен план има фини вариации: френските министри обичат да придържат сваления си ръкав върху откритото си зърно, докато с гордост излагат огромни бицепси и благородни плещи. Техният министър на финансите, Оливие Веран, по-специално изглежда така, сякаш е изненадан, излизайки от банята, от горещ доставчик в началото на порнофилма от 80-те години, пишат от The Guardian.

French Health Minister Olivier Veran promoting vaccine uptake as part of “Operation Smolder” pic.twitter.com/uLrBsEBFwB

В Гърция и Украйна директивата за сваляне на ризите дойде от самия връх: гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис и украинският президент Владимир Зеленски изключително бързо свалиха дрехите си, като първия получи дозата си през януари, а втория с усмивка гледаше иглата в рамото си.

He's trying to keep up with the Greek PM @kmitsotakis pic.twitter.com/Lh23sKagP6