Сандали на платфрма - коя звезда ги върна на мода?

Сара Джесика Паркър, която в сериала „Сексът и градът“ имаше богата колекция от обувки, вдъхновява много жени с модните си избори на екрана и в живота. Години наред Кари Брадшоу носеше любимите си обувки с тънък ток на Manolo Blahnik, като извън снимките също виждахме актрисата с тях. Подобни модели, които са изключително удобни, се търсят като топъл хляб и в нейния магазин, който тя развива от години. Но не си мислете, че само този модел й е любим!

Със събирането на екипа за продължението "And Just Like That" - минисериал от 10 епизода, отново ще видим любимата на всички Кари. Да, стилът й на обличане несъмнено е претърпял промяна за толкова години, но не и страстта й към хубавите обувки, за които тя е готова дри да се раздели с гаджето.

Макар и в 50-те, Брадшоу все още има нощен живот и за него не може да сложи пантофки или кецове. Чакайки такси пред Webster Hall заедно с две от приятелките си, виждаме актрисата с шарена рокля, върху която носи тънка жилетка. Тя е с обувки на платформа в кафяв цвят, които са на марката Saint Laurent. Токът е отрязан и височината му е доста голям и твърде неподходящ за жена на средна възраст, но какво от това?! Все пак героинята трудно ще си остане вкъщи, гледайки някой сериал и плетейки на една кука.

Високите плаформи се завръщат благодарение на сериала

Ако си мислите, че въпросните сандали, с които е заснета Сара Джесика Паркър, са твърде неудобни и едва ли бихте ги обули, бързаме да ви кажем, че само за две седмици, търсенията на подобни модели в САЩ са скочили с 21%.

