Елтън Джон, Шакира, Ринго Стар... Кои са звездите в "Досиетата Пандора"?

В огромния списък с имена на политици и бизнесмени от цял свят на "Досиетата Пандора" могат да бъдат открити и такива на известни личности. Наред с близкото обкръжение на Путин се нареждат и знаменитости като Елтън Джон, Ринго Стар и Шакира.

Повече от 300 световни лидери, политици, бизнесмени и звезди са свързани със сложни офшорни счетоводни схеми за избягване на данъци. Докладът, съставен от Международния консорциум на разследващи журналисти (ICIJ), се основава на изтичането на приблизително 11,9 милиона документа от 14 компании за финансови услуги.

Според The Hollywood Reporter, документите показват, че Шакира, Елтън Джон и Ринго Стар са създали компании в известни данъчни убежища, включително Британските Вирджински острови, Панама или Бахамските острови, структура, която често се използва в сложни данъчни договорености.

Испанският певец Хулио Иглесиас също е един от музикантите, чието име се открива в "Досиетата Пандора". El Pais съобщава, че музикантът има поне 20 компании на Британските Вирджински острови, които са били използвани за закупуване на частен самолет и луксозни жилища в Маями. Това включва имот в търсеното островно селище Индиан Крийк, където домовете струват около 112 милиона долара.

Иглесиас, който има състояние оценено от Forbes на 800 млн. евро, се смята за най-продаваният испаноезичен артист на всички времена. 20-те компании, изброени в "Досиетата Пандора", очевидно се контролират от Julio Iglesias de la Cueva Revocable Trust, който е създаден на Британските Вирджински острови през 1995 г. с цел управление на активите на артистите "за целите на наследството".

Ринго Стар, който има приблизителна нетна стойност от около 400 милиона долара, създава две компании на Бахамите, които са използвани за закупуване на недвижими имоти, включително "частно жилище в Лос Анджелис".

Барабанистът на "Бийтълс" създава и поне пет тръста в Панама. Три от тези тръстове притежават животозастрахователни полици, от които негови деца са бенефициенти, а друг тръст държи приходите от хонорарите на Стар и изпълненията му на живо. Негови представители не дават коментар относно разкритията в "Досиетата Пандора".

Елтън Джон, чиято нетна стойност е повече от 530 милиона долара, притежава повече от дузина регистрирани в BVI компании, които получават приходи от различните му бизнес потоци.

Освен че пише, записва и изпълнява свои собствени песни, сър Елтън е написал музиката за "Цар Лъв" и "Били Елиът: Мюзикълът". Имената на някои от компаниите на Елтън Джон в BVI повтарят тези на неговите блокбастъри: WAB Lion King Ltd., HST Billy Elliot Ltd. и др. Той също така създава компании за приходи, генерирани от използването на ново лого, създадено през 2017 г.

В много случаи Джон създава своите компании по двойки като една корпорация за приходи, генерирани в Обединеното кралство, и друга за приходи извън Обединеното кралство. На всички компании, които получават приходи от списъка на Обединеното кралство, директор е Дейвид Фърниш, съпругът на Джон.

Представителите на сър Елтън Джон заявяват в писмо до ICIJ, че неговите офшорни компании плащат корпоративен данък във Великобритания и че той не ги е използвал, за да намали данъчната си сметка или да избегне плащането на дължими данъци.

Германският супермодел Клаудия Шифър, която се появява в реклами за Victoria’s Secret, L’Oréal и Pepsi, притежава най-малко шест компании, регистрирани в BVI. Записите показват също, че тя е създала тръст там, за да инвестира приходите си в полза на семейството си. Чрез адвокатите си Шифър казва на партньора на ICIJ Süddeutsche Zeitung, че тя спазва данъчното законодателство в Обединеното кралство, където живее със съпруга си, британския кинорежисьор Матю Вон.

Според данните певицата Шакира е свързана с три компании, създадени през 2019 г., регистрирани на Британските Вирджински острови. Неин представител споделя пред Rolling Stone, че компаниите на певицата, посочени в "Досиетата Пандора", са били декларирани правилно пред испанските данъчни власти и са "напълно прозрачни компании". "По това време те бяха създадени за конкретна оперативна цел. Днес те нямат никакви приходи или дейност и всъщност са в процес на ликвидация", допълва той. По стечение на обстоятелствата в понеделник, 4 октомври, съдът в Испания се произнесе в полза на Шакира по данъчен иск относно поредица от допълнителни такси, които испанската данъчна агенция "неправилно е събрала".

Сред музикантите, които имат офшорна фирма на Британските Вирджински острови , са и шведското хаус трио Swedish House Mafia. Там те държат собствеността върху името, логото и песните на групата, включително хитове като Don't You Worry Child, според информация на шведската телевизия SVT.

Групата е сформирала предприятието SHM Holdings Ltd през 2019 година - същата година, в която излиза песента Leave the World Behind, която стартира международния успех на диджеите.

Тримата собственици на предприятието - Аксел Кристофър Хедфорс, известен като Axwell, Себастиан Ингросо и Стив Йозефсон, който използва псевдонима Стив Анджело - създават предприятието чрез друга офшорна компания на остров Невис, Marsham LLC, която от своя страна се контролира от съветник по богатството в Швейцария, съобщава SVT. Първоначално план е да се даде името на компанията Swedish House Mafia Ltd., но служители на Британските Вирджински острови казват, че "мафия" "не е приемлива дума за използване в име на компания".



Авторските права върху музиката са лесни за преместване между държави и са подходящи за данъчно планиране, но и за евентуално укриване на данъци. Някои държави са привлекли права на интелектуална собственост с ниски данъци върху доходите от авторски права, казва Лена Бергквист, координатор на Шведската данъчна агенция, занимаваща се с избягването на международни данъци.

Говорител на Swedish House Mafia потврждава пред SVT за съществуването на компанията, но обяснява, че споразумението - включително сътрудничеството със съветника по богатството - е прекратено през 2013 г. "Имаше въпросителни дали притежанието на такава компания може да се възприеме като начин за, така да се каже, прикриване на активи, което може да бъде в ущърб на марката SHM", заяви говорителят пред SVT. Той добавя, че компанията вероятно никога не е изтегляла пари и още веднъж подчертава: "Целта й не бе да се укриват данъци."

Преди години Марио Варгас Льоса, носителят на Нобелова награда за литература, отрича да притежава компания, регистрирана в BVI, която разкриват "Панамските досиета" - разследване на ICIJ от 2016 г., което разкри повече от 214 000 офшорни предприятия.

Но "Досиетата Пандора" показват, че Варгас Льоса е използвал друга регистрирана в BVI корпорация, за да инвестира приходи от авторството си. Негов представител потвърждава пред El País, че авторът притежава офшорната компания Melek Investing Ltd., но е категоричен, че тя е била правилно разкрита пред данъчните власти и ликвидирана през 2017 г.

ICIJ се отбелязва, че Елтън Джон, както и принц Хари и Меган Маркъл, са клиенти на базираните в Лондон адвокатски кантори на Tulloch & Co., за които се твърди, че са помогнали за осигуряването на активите на свръхбогатите в Русия.

Джеймс С. Хенри, икономист, адвокат и разследващ журналист, изследвал използването на данъчни убежища, казва пред ICIJ, че анонимността, която офшорните компании позволяват, често е приоритет за хората, които живеят в светлината на прожекторите.

"По-специално знаменитостите са много чувствителни към личния си живот, а в много случаи и до известна степен това е доста законно", каза той. Хенри обаче добавя, че неприкосновеността на личния живот "е само част от историята" и в някои случаи офшорките все още може да се използват прикритие за избягване на данъци, което може да бъде разкрито само чрез разглеждане на отделни данъчни декларации.

В "Досиетата Пандора" могат да бъдат открити и спортни зведи. Футболните треньори Пеп Гуардиола и Карло Анчелоти също са имали тайни офшорни активи.

В разследването се казва, че Гуардиола, докато е бил треньор на испанския футболен клуб Барселона, е имал средства в офшорните райони на Андора до 2012 г., но след това се е възползвал от данъчната амнистия.

Досието предоставя и информация за чуждестранни компании, свързани с Карло Анчелоти. Според италианския седмичник L'Espresso тези компании преди това са били в центъра на разследване на испанските данъчни власти.

Някои известни личности използват офшорни компании, за да купуват яхти или частни самолети. Бърни Екълстоун, бившият главен изпълнителен директор на групата, която ръководи автомобилните състезания във Формула 1 и Флавио Бриаторе, бившият собственик на отбора на Renault F1, пък си купуват лондонски футболен клуб. Те използват компания, регистрирана в BVI, Sarita Capital Investment, за да купят контролен дял в Queens Park Rangers през 2007 г. за 28,2 милиона долара. По това време клубът има дългове и не беше играл във Висшата лига на Англия повече от десетилетие.

В телефонно интервю за ICIJ Екълстоун заяви, че не може да предостави подробности за Sarita Capital или покупко-продажбата на екипа. Той казва, че се е включил като "услуга" към Бриаторе и че името му е било използвано предимно за привличане на други инвеститори и мениджъри в клуба.

90-годишният милиардер също така добавя, че Бриаторе и други инвеститори са по-оптимистично настроени за спортните перспективи на клуба. Queens Park Rangers изигра три сезона във Висшата лига през последното десетилетие и завърши на последно място в два от тях.

"Единственият, който не беше много развълнуван от футбола, бях аз, защото съм реалист", казва Екълстоун пред ICIJ.