На 74 години си отиде легендарният музикант Мийт Лоуф

Американският певец Мийт Лоуф, чиито хитове включват „Bat Out of Hell“ и „I Would Do Anything for Love“, почина на 74-годишна възраст със съпругата си до себе си, се казва в изявление на официалната му страница във Facebook днес.

Изявлението гласи: "Със свити сърца съобщаваме, че несравнимият Мийт Лоуф почина тази нощ със съпругата си Дебора до себе си. Дъщерите му Пърл и Аманда и близки приятели бяха с него през последните 24 часа. Невероятната му кариера продължи 6 десетилетия, през които продаде над 100 милиона албума по целия свят и участва в над 65 филма, между които "Боен клуб", "Фокус" и "Светът на Уейн". ''Bat Out of Hell'' остава един от 10-те най-продавани албума на всички времена. Знаем колко много означаваше той за много от вас и наистина оценяваме цялата любов и подкрепа, докато преминаваме през този период на скръб от загубата на такъв вдъхновяващ артист и прекрасен човек. Благодарим ви за разбирането на нуждата ни от уединение в този момент. От неговото сърце за вашите души... никога не спирайте да обичате рока!“

Мийт Лоуф (на английски: Meat Loaf – прякор от детските му години) е артистичният псевдоним на Майкъл Лий Адей – американски певец, текстописец, музикален продуцент и актьор. Сред най-известните му хитове е „Бих направил всичко за любовта“ (I Would Do Anything for Love).