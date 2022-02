Как Австралия почти елиминира ХИВ на територията си?

Броят на хората, диагностицирани с ХИВ в Австралия, е достигнал най-ниското си ниво за всички времена, като страната е в стремежа си да елиминира предаването на вируса. Това е наследство от ранния, ефективен отговор на Австралия, съобщава Гари Нън от Сидни.

По време на епидемията през 80-те години на миналия век политически приятел на тогавашния здравен министър Нийл Блует му казва: "Виж, приятелю, няма гласове за сътрудничество с тези хора".

Той имаше предвид гей мъже, секс работници и хора, които си инжектират наркотици - тези, които са най-силно засегнати от вируса.

Експертите твърдят, че изключителният отговор на ХИВ/СПИН епидемията от страна на Австралия дължи много на политиците и други влиятелни лица, вземащи решения, които предлагат на тези общности място на масата за разговори. Според авторът Ник Кук, това е бил "изключителен скок на вярата".

"Хомосексуалността все още беше незаконна в някои австралийски щати, така че и трите групи бяха стигматизирани престъпници - най-мразените в обществото", казва той пред BBC. "Това беше интелигентна стратегия - не можеше да се види, че правителството харчи пари, за да казва на гейовете как да правят секс и на употребяващите наркотици как да се инжектират безопасно по време на епидемия. Но те биха могли да насочват пари към доверени общностни групи, които могат.“

Модел за подражание

С наближаването на 40-ата годишнина от първата диагноза на човек с ХИВ в Австралия, две скорошни книги описват подробно какво отличава възхваляваната реакция на сектора за обществено здраве в страната.

Cook's Fighting for Our Lives очертава сътрудничеството, споменато по-горе, докато In The Eye Of The Storm, от трима австралийски академици, разказва историите на хора, които са се включили доброволно в огромен брой, за да облекчат страданието на онези, които вече са заразени.

До края на 80-те години на миналия век Австралия е приветствана от Световната здравна организация като модел за превенция, на който други страни да подражават.



Това беше една от малкото нации, които избегнаха епидемия сред употребяващите наркотици, с проценти от пет до 10 пъти по-ниски от някои европейски страни и части от САЩ. Инфекциите сред австралийските проститутки също бяха незначителни. 50% процента от хората с ХИВ по света са жени, но в Австралия те са около 10%.

"Тогава бързото въвеждане на обмен на игли от министър-председателя Боб Хоук беше много по-напред от повечето страни", казва Иймън Мърфи, заместник-изпълнителен директор по програмите на UNAIDS. "Ангажирането на най-засегнатото население, особено гейовете, на всички етапи, от проектиране и внедряване до оценка, проучване и финансиране – направи австралийския отговор един от най-ефективните.

Поцинкована общност

Кук казва, че изолираната география на Австралия е осигурила "предпоставка" - вирусът пристигна по-късно.



Затова е имало готова и наскоро координирана и насърчена общност, готова да се засили: през 1978 г. първият протестен марш в Сидни Марди Гра обедини няколко групи от ЛГБТК+ общности.

"Това създаде условия толкова много хора да участват като доброволци", казва д-р Ширлийн Робинсън. "Инфраструктурата съществуваше: публикации, връзки и организации, които биха могли да бъдат насочени към епидемията", допълва съавторът на In the Eye Of The Storm.

Доброволците – много тежко болни или изпитващи дълбока скръб хора – осигуряват домашни грижи за болни и умиращи, обмен на игли и телефонни линии за помощ, създават образователни ресурси, служат в управителните съвети и предоставят приятелство и практическа подкрепа.

Те помагат на хората с ХИВ/СПИН да се ориентират във враждебна медицинска система, която през предходните десетилетия третира гейовете като психично болни и изискващи излекуване.

Викторианският съвет за СПИН проведе обучителни сесии за това как да се грижат за умиращи хора за тези, които никога не са го правили.

"Те все още не знаеха как се предава вирусът, но имаха огромното чувство, че трябва да направят повече", казва д-р Робинсън.

Тя обръща специално внимание на лесбийките, които са помогнали, въпреки че са слабо засегнато население: "Като част от маргинализираната ЛГБТК+ общност, те са съпричастни", казва тя и призовава за паметник в чест на тези доброволци: "Те са били подценени в сравнение с героични образи на емблематични австралийски доброволци: спасителите на плажа и пожарникарите. Те също спасиха животи."

Имаше обаче някои недостатъци. Съветите по СПИН бяха затруднени колко далеч могат да тласнат правителствата, които ги финансират. През 1991 г. групата за директно действие ACT UP Australia - нейните неизлечимо болни членове, нетърпеливи за бърз и равен достъп до лекарството за ранно лечение AZT - организира "умиране" в Министерството на здравеопазването. Някои скачаха от обществената галерия на пода на парламента, скандирайки името на новия здравен министър: "Помогни с лекарства сега, Браян Хау".

Елиминиране

По това време Великобритания и Америка имат правителствена позиция по отношение на ХИВ и равенството между гейовете, която е широко характеризирана като враждебна.

Австралия има лейбъристко правителство, ангажирано с двупартиен подход към ХИВ/СПИН и, което е важно, консервативна опозиция, която подкрепя бързите им мерки.

Имон Мърфи казва, че тази двупартийна подкрепа продължава и днес, което означава, че Австралия продължава да води света в тази област.

"Неговата програма PrEP - ежедневното хапче за превенция на ХИВ - е модел, който използваме в UNAIDS за други страни", обяснява той. "Австралия въведе едно от първите широкомащабни внедрявания. Те го поставиха в схемата си за фармацевтични ползи сравнително рано, правейки го безплатно. Те комбинираха експертиза на изследователи и общности, вместо подход отгоре надолу. Не виждаме това в други реакции на общественото здраве."

Резултатите, казва Мърфи, говорят сами за себе си. "Австралия е една от малкия брой страни с трите 90: 90% са диагностицирани; 90% от тях са на лечение и 90% от тях имат неоткриваем вирусен товар, което означава, че не могат да предават ХИВ по полов път.

През декември институтът Кирби съобщи за най-ниския регистриран брой на нови диагнози ХИВ в Австралия за една година от 1984 г.

При 633 случая продължава шестгодишната тенденция на спад, въпреки че експертите смятат, че значителният спад от 901 диагнози през 2019 г. се дължи на ограниченията заради COVID-19.

Директорът по сексуално здраве на ACON Матю Вон казва, че това продължаващо сътрудничество има забележителен резултат: "Ние сме на път да сложим край на ХИВ в Нов Южен Уерлс - най-гъсто населеният щат в Австралия, до 2030 г."