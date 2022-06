Елизабет II на 70: 70 факта за кралицата

1. На раждането на Елизабет през 1926 г. присъства министърът на вътрешните работи. Тя става наследница на трона на 10 години. Никога не е ходила на училище.

2. Елизабет получава първото си корги, Сюзън, на 18-ия си рожден ден през 1944 г. Сюзън има своя собствена страница в Уикипедия, със секции, включващи "кралски живот" и "смърт и наследство".

3. Елизабет се омъжва за Филип Маунтбатън през 1947 г. Тортата, четири нива и висока 2,74 метра, е изпечена от McVitie’s.

4. Традицията висш политик да присъства на кралските раждания приключва през 1948 г. с раждането на принц Чарлз. Бъкингамският дворец казва, че бащата на Елизабет, крал Джордж VI, смятал, че е "ненужно да се продължава по-нататък практика, за която няма законово изискване".

5. Един биограф твърди, че Елизабет е изтърпяла 30-часово раждане, преди да роди чрез цезарово сечение. Филип не присъствал, а в един момент отишъл да играе скуош.

6. След като Джордж умира от рак на белия дроб на 6 февруари 1952 г., около 300 000 души преминават покрай ковчега му в Уестминстър Хол. Хиляди чакат на опашки през нощта.

7. След като научава новината, че вече е кралица, Елизабет веднага прекратява посещението си в Кения. Тя е едва на 25. Много години по-късно тя споделя: "В известен смисъл не съм имала подготовка. Баща ми почина твърде млад." Редакционна статия в "Гардиън" гласи: "Голямо наследство и тежко бреме сега пада върху момичето, което става кралица".

8. New York Times отбелязва смъртта на Джордж и възкачването на Елизабет на трона на 25-годишна възраст с тристепенно заглавие с пълна ширина с главни букви. Дванадесет години по-късно вестникът отбеляза смъртта на бившия президент Хърбърт Хувър в две колони.

9. Само една жена, различна от самата кралица, присъства на нейната коронация.

10. Кабинетът се съгласява, че коронацията не трябва да се провежда до следващата година поради сериозни ограничения във финансите на страната. Тогавашният министър на жилищното строителство Харолд Макмилан отбелязва в дневника си: "Тази година съдебните изпълнители може да са вътре, самата корона може да бъде заложена."

11. Премиерът Уинстън Чърчил първоначално е скептичен относно телевизионното предаване на събитието, като казва пред парламента: "Би било неподходящо цялата церемония, не само в нейните светски, но също и религиозни и духовни аспекти, да бъдат представени като театрално представление."

12. Създадена е комисия, която решава кои предмети могат да бъдат пуснати като официални сувенири за коронацията. Панелът, председателстван от Бернар Мармадюк Фицалан-Хауърд, 16-ият херцог на Норфолк, единодушно се съгласява да отхвърли заявление за бродирани с корона панталони.

13. Има известен гняв в Шотландия, че кралицата ще бъде известна като Елизабет II, като се има предвид, че нейният предшественик не е управлявал на север от границата. Когато се появяват пощенски кутии с E II R върху тях, някои от тях са премахнати. Те са вандалски повредени с катран или чук, а в единия случай – взривени с гелигнитна бомба. Оттогава нататък шотландските кутии носят короната на Шотландия.

14. Въпреки първоначалните резерви на Чърчил, коронацията е излъчена по телевизията. Въпреки че само 2,5 милиона домакинства имат телевизор, 40% от страната, или 20 милиона души, се тълпят в дневните, за да я гледат, докато 12 милиона слушат радио.

15. В книга със спомени от 50-те години на миналия век You’ve never Had It So Good от Стивън Ф. Кели, Крис Прайър – дете по онова време – си спомня, че цялото семейство отишло да гледа коронацията на малък телевизор в къщата на леля му. "Котката толкова се развълнува от всички хора там, че изтича нагоре по комина, след което падна и навсякъде имаше сажди", казва той.

16. Церемонията струва £1,57 милиона, което се равнява на около £47 милиона днес. На парада има 8000 гости и 40 000 войници.

17. Поне един гост, внучката на кралица Виктория, принцеса Мария Луиза от Шлезвиг-Холщайн, чието пълно фамилно име е Шлезвиг-Холщайн-Зондербург-Аугустенбург, е присъствала на три предишни коронации. Тя е родена през 1872 г.

18. Когато Елизабет е коронована, Британската империя има 70 отвъдморски територии и води войни срещу движенията за независимост в Египет и Кения. Между 1945 и 1965 г. броят на хората, живеещи под британско колониално управление, се е свил от 700 милиона на 5 милиона.

19. Средната заплата през 1953 г. е 9,25 паунда на седмица. Най-високата ставка на данъка върху дохода е 97,5%. Печатното издание на Guardian струва 3 пенса.

20. Даването на сладкиши приключва на 6 февруари 1953 г., което накарало децата да се стичат по магазините в търсене на ябълки от карамел и пръчици нуга.

21. По време на световно турне през 1954 г., кралицата е заснета да хвърля чифт тенис обувки и ракета към Филип и да му крещи, докато той напуска хижата, която споделят в Австралия. Оперативният екип разкрива филма и го дава на кралския прессекретар. Инцидентът е включен в The Crown.

22. Според биографа Сали Бедел Смит, през май 1954 г., след шестмесечното им отсъствие заради обиколка, кралицата и Филип поздравяват Чарлз, който е на пет години, и Ан, която е на три, с ръкостискане.

23. Веднъж Филип подарил на кралицата пералня.

24. Андрю и Едуард, родени през 1960 и 1964 г., са първите деца, родени от служещ монарх от един век и вероятно ще останат единствените поне през следващия век.

25. В книгата си за брака на Елизабет и Филип "Аз и моят съпруг", главният редактор на списание Majesty, Ингрид Сюард, пише, че когато Андрю бил на пет, той е хвърлен в купчина тор от двама младоженци, след като се опитал да удари краката на кралските коне с голяма тояга.

26. Сюърд също така съобщава, че веднъж окото на Андрю било посинено от лакей, който впоследствие предложил оставката си. Кралицата я отхвърлила, защото предположила, че Андрю си го е заслужил.

27. През 1965 г. Тони Бен, тогава шеф на пощата, се опитва да спечели одобрението на кралицата за плана си да премахне нейното изображение от марките. Той получава писмо, което гласи "Кралицата не беше толкова ентусиазирана от тези проекти, колкото понякога е."

28. Личният секретар на кралицата лорд Чартерис казва, че най-голямото й съжаление е за осемте дни, които са й отнели да посети Аберфан след въглищното свличане през 1966 г., при което загинаха 146 души.

29. Кралицата се обръща към нацията всяка Коледа с изключение на 1969 г., когато вместо това е излъчен документален филм за кралско семейство. Около две трети от страната го гледа, но лентата никога не е показана отново изцяло – въпреки че за кратък период миналата година се появи в YouTube.

30. През 1971 г. проучване на общественото мнение на Галъп, цитирано в парламента, установява, че 57% от обществеността смята, че кралицата трябва да получи "повишение на заплатата", за да удвои надбавката си от гражданския списък до £1 милион.

31. Следващата година Министерството на финансите сключва сделка с двореца, според която депутатите могат да гласуват само за увеличаване на гражданския списък, а не за намаляването му.

32. Водещ консерватор казва в писмо до канцлера, публикувано много години по-късно, че е наложително да се сключи сделка, за да се избегне рискуването на лейбъристкото правителство да намали гражданския списък. Джон Бойд-Карпентър пише: "Нека така подредим нещата, че да не се налага отново да излагаме кралицата на това".

33. 25-ата годишнина от възкачването на кралицата на трона, сребърният юбилей, беше отбелязан през 1977 г. с обиколка на 36 окръга в Обединеното кралство. Тя направи и задгранични посещения в девет страни.

34. Отразявайки празненствата за Guardian, Мартин Уейнрайт пише, че тържествата "продължават да се разширяват във всички области на човешкия живот". Той съобщава, че 100 "юбилейни кокосови ореха" са били изпратени от Бахамските острови като жест на добра воля, за да се спаси селски празник в Съсекс, който е "скромен, но без ядки".

35. Royal Collection Trust поддържа списък с животни, дадени на кралицата. Те включват четири лебеда, много коне, два малки хипопотама, нилски крокодил, ленивец през 1968 г., друг ленивец през 1976 г. и през 1977 г. един дебелоопашат дюнарт.

36. В допълнение от осем страници в деня преди сватбата на Чарлз с Даяна през 1981 г., Guardian публикува снимки на 12 от предполагаемите му бивши приятелки.

37. През 1990 г. правителството на Джон Мейджър се съгласява на споразумение относно финансирането на граждански списъци за следващото десетилетие, което позволява инфлация от 7,5% всяка година. Вместо това годишната инфлация е около 3,7%. В резултат на това дворецът създава излишък от £35 милиона, включително £12 милиона лихви.

38. Двеста двадесет и пет пожарникари са използвали 6750 тона вода, за да потушат пожара, който пламва в замъка Уиндзор през 1992 г. Оценка за ремонт на стойност £60 милиона доведе до гняв на обществото при изплащане на сметката и до съгласието на кралицата да започне да плаща данък върху доходите си през следващата година.

39. Един от малкото случаи, когато кралицата е плакала публично, е извеждането от експлоатация на Royal Yacht Britannia през 1997 г.



40. Непосредствено след смъртта на Даяна, принцеса на Уелс, когато кралицата е силно критикувана за това, че изглежда безчувствена в отговора си, анкети установиха, че 72% от хората я описват като човек без връзка с реалността и само 38% казаха, че очакват монархията да оцелее .

41. Подгъвите на полите на кралицата са утежнени, за да се избегне неволно повдигане. Междувременно се казва, че дупките в палтата й са щедро изрязани, за да се развее по-лесно.

42. През 2000 г. беше съобщено, че кралицата държи Big Mouth Billy Bass (електронна пееща риба, която за кратко имаше степен на популярност, която сега изглежда необяснима) на върха на пиано в Балморал.

43. Кралицата е изпратила 300 000 поздравителни съобщения до столетници. Столетниците през 1952 г. са били около 300. През 2020 г. са били 15 120. Когато кралицата майка получи персонализиран поздрав през 2000 г., тя го подава на капитан Уилям дьо Руе, и му казва да използва меча си като нож за писма.

44. Кралицата не е трябвало да плаща данък върху наследството от около £50-70 милиона британски лири, които е наследила от майка си. Неразкритите завещания на обикновения гражданин биха се облагали с данък от 40%.

45. Шефът на Guardian на златния юбилей на кралицата през 2002 г. разглежда популярния успех на тържествата като доказателство за "добър човек, да, но все пак лоша система".

46. ​​През същата година кралицата прави първото си посещение в британска джамия, в Скънторп.

47. През 2003 г. репортер на Daily Mirror получава достъп до кралското домакинство, като получава работа като лакей. Той успява да разкрие, че корнфлейксът и овесената каша на кралицата са поставени в кутии за Tupperware и че тя храни коргитата си с тост и мармалад, преди дворецът да спечели съдебна заповед, забраняваща по-нататъшни разкрития.

48. През 2004 г. Бъкингамският дворец се намеси, за да предотврати продажбата на търг на скица, направена от кралицата на евентуален надгробен надпис за нейното корги Сюзън. Дворецът твърди, че рисунката е кралска собственост.

49. Има почти 1000 официални фотографии и рисувани портрети на кралицата, включително произведения на Лусиан Фройд, Сесил Бийтън и Ани Лейбовиц. За 80-ия си рожден ден през 2005 г. кралицата позира два пъти за портрет на Ролф Харис. След като Харис беше осъден за поредица от сексуални посегателства, портретът мистериозно изчезна.

50. Бракът на Чарлз с Камила през 2005 г. се сблъска с Grand National. Състезанието е забавено с 25 минути. Кралицата се измъква, за да го гледа малко след церемонията.

51. През 2011 г. тя прави първото официално посещение в Ирландия от британски монарх от 100 години. Кралицата предложи "най-близкото, което кралското семейство някога е стигало до извинение за действията на Великобритания", съобщава The Guardian, като казва: "Всички можем да видим неща, които бихме искали да са направени по по-различен начин, или изобщо да не са се случили".

52. Бултериерът на принцеса Ан, Флорънс, напада и убива едно от коргита на кралицата, Фарос, през 2012 г.

53. Когато кралицата е попитана дали би предпочела да каже "Добър вечер, Джеймс" или "Добър вечер, г-н Бонд" в известната си поява на Олимпийските игри в Лондон през 2012 г., тя избира второто.

54. Кралицата получава 178 000 поздравителни съобщения по повод диамантения си юбилей през 2012 г. Репортажът на BBC привлича 4500 оплаквания от зрители, ядосани от това, което някои смятат за недостатъчно тържествено отразяване.

55. Елизабет стана най-дълго управлявалият монарх в британската история през септември 2015 г., изпреварвайки Виктория, с 23 226 дни, 16 часа и 24 минути.



56. След като Sun заяви, че кралицата подкрепя Brexit, регулаторът на пресата постанови, че заглавието е "значително подвеждащо". Историята твърди, че тя е имала "разправа" с Ник Клег относно ЕС.

57. През 2015 г. бившият кралски готвач Дарън Макгрейди казва, че кралицата пила джин и дюбоне с лимон и лед преди обяд, чаша вино на обяд, сухо джин мартини, също на обяд, и чаша шампанско преди лягане.

58. Около 100 филма и телевизионни предавания за кралицата са изброени в IMDb. Жанет Чарлз, имитатор, е кредитирана 27 пъти в различни продукции.

59. През 2018 г. 31% от британската публика твърди, че се е срещала или е виждала кралицата.

60. Според скорошната книга на Тина Браун, The Palace Papers, кралицата одобрява катастрофалното интервю на Андрю за Newsnight през 2019 г., без да знае до каква степен то ще се фокусира върху скандала с Джефри Епщайн. Браун съобщава, че го е гледала сама в личната си всекидневна в Уиндзор.

61. Съобщението на кралицата за пандемията от коронавирус – в което тя каза на народа, че "ще се срещнем отново" – е гледано от 24 милиона души. То донякъде е засенчено, когато Борис Джонсън беше откаран в болница същата вечер.

62. Около 13,6 милиона души в Обединеното кралство гледат погребението на принц Филип, на което кралицата седеше отделно от роднините си заради разпоредбите за превенция на COVID-19. Главният редактор на The Guardian описа събитието като "началото на края на една ера".

63. Принц Хари каза наскоро, че не е сигурен дали ще присъства на тържествата за платинения юбилей, но иска да се увери, че кралицата е "защитена и има правилните хора около себе си". Сега се очаква той и Меган да присъстват.

64. Елизабет е изпълнила повече от 21 000 ангажимента по време на своето управление.

65. Да, кралицата притежава всички немаркирани неми лебеди на Темза. Да, тя има пазач на лебеди. Не, няма доказателства, че някога е яла лебед.

66. През 2021 г. Guardian разкрива, че съгласно противоречиво споразумение, известно като съгласието на кралицата, монархът успешно лобира у правителството да промени закон, който би разкрил подробности за нейното богатство. Повече от 1000 закона са проверени от кралицата или принц Чарлз.

67. Сега има 14 британски отвъдморски територии с общо население от около 270 000 души.

68. Проучване на YouGov от 2022 г. установи, че нивото на подкрепа за монархията е 62%. Преди десет години тази цифра беше 73%.

69. Казват, че кралицата обича кифлички със сладко и съсирена сметана. Тя първо слага сладкото.

70. Независимо от всичко по-горе, ние всъщност не знаем нищо за нея.