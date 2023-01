Всички 72-ма души са загинали в самолетната катастрофа в Непал, пилотите се оказаха герои

Загинаха са всичките 72 души на борда на катастрофиралия в неделя самолет на Yeti Airlines. Това съобщи представител на авиопревозвача Пемба Шерпа, цитират от агенциите. По-рано имаше съобщения, че са оцелели двама непалци, които са в тежко състояние. Сред пътниците е имало 15 чужденци, включително петима индийци, четирима руснаци и двама корейци. Полетът от столицата Катманду падна в дефилето и се разби между старото и новото летище на град Покхара. След катастрофата спасителните работници измиваха с маркучи части от останките на двумоторния турбовитлов ATR 72, докато димът се носеше от пропастта. Районът беше осеян с части от самолета, включително със седалки.

За понеделник,16 януари, властите обявиха национален траур.

Появиха се и нови подробности за трагедията. Причината може да е техническа неизправност, съобщи местното издание MyRepublica, позовавайки се на представител на Службата за гражданска авиация. "Нямаше проблеми с времето, получена е предварителна информация, че самолетът се е разбил по технически причини. Получена е информация, че е видян пламък в самолета, когато е бил още във въздуха", каза служителят Гянендра Бхол. Предстои разследване, което ще продължи минимум 45 дни.

Отделно пилотите са спасили Похкара, като не са позволили авариралият вече самолет да падне върху града или летището. Те са се опитали да го отведат от летището и града, съобщава Online Khabar, позовавайки се на очевидци. "Минута по-късно самолетът можеше да се разбие в старото летище в Покхара, което е толкова близо до пазара Рамгат", каза един от източниците. Местните предполагат, че пилотът е насочил самолета в дефилето на река Сети в опит да спаси града.

Авиоиндустрия на Непал процъфтява през последните години, превозвайки стоки и хора между труднодостъпни райони, както и чуждестранни туристи и алпинисти. Но секторът е засегнат от ниска безопасност поради недостатъчно обучение и поддръжка. Европейският съюз забрани на всички непалски превозвачи достъп до въздушното му пространство от съображения за безопасност. Хималайската страна също има някои от най-отдалечените и трудни писти в света, оградени от заснежени върхове с подходи, които представляват предизвикателство дори за опитни пилоти. Операторите на полетите казват, че в Непал липсва система за точни прогнози за времето, особено в отдалечени райони с труден планински терен, където в миналото са се случвали смъртоносни катастрофи. Времето също може да се промени бързо в планините, създавайки коварни условия за летене.

През май 2022 г. се разби самолет, управляван от непалския превозвач Tara Air, загинаха всичките 22 души на борда - 16 непалци, четирима индийци и двама германци. Контролът на въздушното движение изгуби контакт с двувитловия Twin Otter малко след като излетя от Покхара и се насочи към Джомсом, популярна дестинация за преходи. Останките му бяха открити ден по-късно, разпръснати по планински склон на надморска височина от около 4400 метра. Около 60 души са участвали в издирвателната мисия, повечето от които са извървели километри нагоре, за да стигнат до там. След тази катастрофа властите затегнаха правилата, включително разрешение за полети само при благоприятна прогноза за времето по целия маршрут.

През март 2018 г. самолет на US-Bangla Airlines кацна аварийно близо до прочуто трудното международно летище в Катманду, убивайки 51 души. Този инцидент беше най-смъртоносният в Непал от 1992 г., тогава загинаха 167 пътници в самолет на пакистанска авиокомпания, който се разби при заход за Катманду. Само два месеца по-рано самолет на Thai Airways се разби близо до същото летище, убивайки 113 души.