Монастирски пътувал към Харков, смъртта му е огромен удар за Украйна

Вътрешният министър на Украйна и колегите му са пътували към "гореща военна точка", когато хеликоптерът им се разбил, това заяви заместник-ръководителят на украинската президентска канцелария Кирило Тимошенко.

По-късно стана ясно, че те са пътували към Харков.

В публикация във Facebook главният порицай на района Володимир Тимошко написа: "Днес трябваше да се срещна с тях и да им стисна ръцете… Трябваше да видя не само лидери, не, но приятели, които уважавах и които очаквах с нетърпение да видя. Вчера и днес разговарях с всички на борда – след като разговарях с тях, тръгнах към мястото на срещата ни. Думите ми не стигат, не мога да повярвам!"

Украинските служители обикновено летят на ниска височина, за да избегнат вражески ракети. Това обаче не идва без риск.

Володимир Зеленски описа катастрофата като "ужасна трагедия" и "черна сутрин".

Пишейки в Telegram, президентът на Украйна каза: "Днес се случи ужасна трагедия в Бровари, Киевска област. Хеликоптер на държавните служби за извънредни ситуации се разби, а на мястото на катастрофата избухна пожар.

"В момента се установява точният брой на жертвите на трагедията. Сред тях са министърът на вътрешните работи на Украйна Денис Монастирски, първият му заместник Евгений Йенин, държавният секретар на МВР Юрий Лубкович, техните помощници и екипажът на хеликоптера. 25 души бяха ранени, включително десет деца. Към тази минута три деца са загинали. Болката е неописуема. Хеликоптерът е паднал на територията на една от детските градини", пише още той.

"Инструктирах службата за сигурност на Украйна, в сътрудничество с националната полиция на Украйна и други упълномощени органи, да установи всички обстоятелства на случилото се. Всички служби работят на мястото на трагедията", допълва президентът.

Съобщението на Зеленски завършва с "Моите съболезнования на всички семейства и приятели на жертвите. Денис, Евгений, Юрий, екипът на Министерството на вътрешните работи... истински патриоти на Украйна. Нека почиват в мир. Нека почиват в мир всички онези, чиито животи бяха отнети тази черна сутрин."

Хеликоптерите обикновено летят ниско, за да избегнат вражеските ракети земя-въздух (SAM). Киев, например, е в близост до руските единици S-400 SAM, базирани в съседна Беларус, точно на север.

Това са много мощни системи, които ще принудят самолетите – както хеликоптери, така и самолети с фиксирани крила – да летят на нива, на които ще бъде трудно да бъдат засечени от радарите. Ниското летене също така намалява риска от атака от други SAM, като например по-малки инфрачервени оръжия, изстрелвани от рамо, когато са в оспорвано пространство на бойното поле.

Но оставането ниско увеличава риска от сблъсък със земята. Този тип летене е интензивен и доста стресиращ за пилотите, особено в градска среда с множество структури като сгради и дървета.

Длъжностни лица казват, че хеликоптерът, модел DSNS ES-225, се е разбил в 08:20 местно време в Бровари и сградата на Националната служба за извънредни ситуации е била повредена при последвалия пожар.

Екипите на пожарната успяха да потушат огъня малко повече от час по-късно.

The helicopter crash in Brovary caused the fire in the building of a kindergarten full of kids

The fire is extinguished now. 29 people were wounded, including 15 children. 2 kids died, Ukraine's National Police reports.

📹TELEGRAFhttps://t.co/5dzTDquOlx pic.twitter.com/3YO2TLn1KV