Грами 2023 - кои са най-стилните визии?

Червеният килим на наградите „Грами“ винаги има какво да ни покаже. Някои визии са странни, други напълно нормални, а трети веднага се превръщат в тема номер едно на вечерта.

Тазгодишната церемония не беше изключение. От секси дантелени рокли до щампи, предназначени да привлекат вниманието – в Лос Анджелис имаше за всекиго по нещо. Звездите не се притесняваха да експериментират с грим, прическа и аксесоари, като част от тях дори си поиграха и с боя за лице. Други пък заложиха на стилни шапки и коси, които също не бяха за подценяване.

Темата на вечерта на 5 февруари определено беше „ярки цветове“, като много малко звезди заложиха на скучни нюанси като черно и сиво. Bebe Rexha, Lizzo и Бранди Карли насочиха камерите към себе си, избирайки флуоресцентни цветове. Дженифър Лопес отново беше великолепна, а Тейлър Суифт и Хари Стайлс си оспорват първото място за тоалет, покрит с най-много кристали.

Ето и кои звезди бяха най-добре облечени:

Тейлър Суифт

Носителката на „Грами“ за най-добро музикално видео за All Too Well, избра прекрасен лилав тоалет от две части на Roberto Cavalli. Визията се състоеше от скъсен топ с дълги ръкави, висока яка и пола с дълъг шлейф, простиращ се зад Суифт. Целият тоалет беше покрит с кристали, създавайки ефекта на нощно небе.

Хари Стайлс

Другият претендент за най-кристален тоалет бе Хари Стайлс. На церемонията той спечели наградата за най-добър албум, но на червения килим също се бореше за златото. В Лос Анджелис изпълнителят се появи с цветен гащеризон с дълбоко деколте от марката Egonlab, покрит с 250 000 кристали Swarovski.

Лизо

Певицата завършва един успешен уикенд и още по-успешна година с прекрасна визия. Тя облече цитрусова корсетна рокля от Dolce & Gabbana със сребърни детайли и огромно палто с флорална апликация. Всичко това беше завършено от подходящи ръкавици и оранжев маникюр.